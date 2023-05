Héctor Ferrer y Gerardo ‘Toñito’ Cruz encabezan comité de transición del nuevo presidente del PPD

El nuevo presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el representante Jesús Manuel Ortiz, ya designó su comité de transición y estará encabezado por el representante Héctor Ferrer y el excomisionado electoral de la colectividad, el licenciado Gerardo ´Toñito´ Cruz.

Según detalló Ortiz, también formarán parte del comité, Víctor Pérez e Ineabelis Castro. De igual manera, hoy se ultiman los detalles para su juramentación, aunque no precisó cuándo se realizará.

“Mi interés no es hacer un evento rimbombante ni grande, aquí lo que hay es tiempo para trabajar y queremos comenzar lo antes posible, así que lo que sí se va a iniciar es una transición en los próximos días para así asumir toda la responsabilidades y tener toda la información importante que se necesita en una transición”, dijo Ortiz en entrevista con Metro Al Mediodía.

Sobre la posibilidad de que tanto Ferrer como Cruz ocupen posteriormente posiciones de liderato en la colectividad, Ortiz fue tímido al develar cuáles serían sus funciones una vez culmine la transición. Explicó que en el caso de Ferrer se vería imposibilitado de ocupar posiciones dentro de la colectividad porque el reglamento lo impide para un funcionario electo.

“Los cuatros me estarán ayudando en distintas facetas, uno quizás en posiciones más visibles que otros, pero todos van a estar colaborando como lo han hecho conmigo por mucho tiempo. Héctor va a estar ayudando en distintas áreas. Es importante decir que el reglamento del Partido Popular impide que un funcionario electo ocupe posiciones, como por ejemplo, secretario o comisionado, o secretario o subsecretario del Partido. No puede ser”, señaló.

“Toñito fue parte fundamental del equipo electoral y me va a seguir ayudando. En las facetas que me ayudarán más allá de transición, pues la estamos trabajando todavía y se anunciarán tan pronto todo esté listo. Estamos ultimando detalles de esos nombramiento porque van a ser bastante los nombramientos, no solamente para lo que es la administración y las funciones central del Partido, sino para todos los proyectos que yo le prometí la popular en la campaña, como el equipo de trabajo electoral para trabajar lo que va a ser la educación de nuestro equipo electoral con el Código Electoral que sea que tengamos, no importa. Hay que preparar a nuestro ejército, la reorganización metropolitana, los municipios que vamos a atender de manera particular, el comité del futuro, el plan de gobierno institucional, todo eso va a tener un andamiaje de persona que va a ayudarnos en distintas facetas, así que va a haber mucho trabajo, mucho taller y necesitamos todas las manos posible”, añadió.

No obstante, desconoce si por parte del presidente saliente, José Luis Dalmau, se nombró algún comité de transición. Ortiz indicó que la comunicación se ha establecido con el secretario del Partido, Luis Vega Ramos, a quien le solicitarán los primeros detalles del proceso, que a juicio de Ortiz “no deber ser tan complejo” y no debe ir más allá de saber el estatus financiero o asuntos pendientes que atender de la administración de la sede.

Comisionado electoral no permanecerá en el cargo

Mientras, otra transición también se asoma en la Comisión Estatal de Elecciones y Ortiz adelantó que próximamente también se anunciará el equipo que estará a cargo de esa transición. Como parte del proceso, el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, aunque no ha renunciado al puesto, no permanecerá en el cargo. Sin embargo, el comisionado electoral alterno, Jorge Colberg Toro, ya renunció a su puesto.

“No, ellos ya han notificado que no (permanecerán en sus posiciones). Por ejemplo, el comisionado alterno ya ha puesto su carta renuncia y parte del equipo, también, ya me han expresado su intención. A todos le agradezco su trabajo y yo pues asignaré próximamente el equipo de trabajo que va a estar encargándose de esos asuntos”, indicó Ortiz.

Dijo, además, que Torres permanecerá en la posición hasta que se concluya otro proceso electoral que se realizaría en la colectividad para llenar la vacante dejada por la licenciada Gretchen Hau en el Senado y quien representaba al Distrito de Guayama.