Gobernador ve con buenos ojos enmiendas a Ley 22

Como una propuesta ambivalente pero positiva catalogó hoy el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, al Proyecto del Senado 684 (PS 864) que busca eliminar las exenciones contributivas totales que otorga la Ley 22 inversionistas extranjeros además de establecer requisitos de inversión y creación de empleos para los inversionistas que interesan relocalizarse en Puerto Rico.

No obstante, aunque Pierluisi aseguró que todavía no podría apoyar el proyecto abiertamente hasta tanto no se formalice la discusión del mismo, sí dijo ver con buenos ojos varios de los cambios propuestos por el recurso legislativo presentado ante la consideración de la Asamblea Legislativa en un esfuerzo bipartita por el otrora presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza,.

“Lo que pasa es que veo que ese proyecto está sufriendo enmiendas en el camino, comenzó de una manera y ahora la discusión del proyecto en los medios ha cambiado”, explicó el gobernador.

“En cuanto a requerir un monto de inversión a todo el que recibe un decreto de esa naturaleza, yo lo veo con buenos ojos, siempre y cuando el cambio sea prospectivo, como entiendo que es el caso. Los decretos hay que honrarlos porque estos empeñan la palabra del gobierno y se tienen que honrar”, añadió.

Según el lenguaje del proyecto, los nuevos beneficiarios de la Ley 22 estarían obligados a realizar inversiones en Puerto Rico que sobrepasen el millón de dólares para recibir beneficios mayores a los establecidos actualmente.

Asimismo, los inversionistas que se acojan a estos decretos tendrían que crear al menos cinco empleos que no beneficien a ningún miembro de sus familias además de que se eliminaría el requisito de comprar propiedades locales a pesar de que seguirían estando obligados a residir en la isla no menos de un año, tal y como establece la ley actualmente.

También, los inversionistas tendrían que pagar un 10 por ciento sobre las ganancias de capital desde un millón de dólares y de 5 por ciento a las ganancias de capital sobre los $2 millones. Estas tributaciones bajarían a 7 y 4 por ciento respectivamente a las ganancias de capital obtenidas luego de relocalizarse en Puerto Rico.

Sobre estas tasas contributivas propuestas en el PS 864, Pierluisi dijo que aún no tiene claro su viabilidad toda vez él y su equipo de trabajo tendría que analizarlas con detenimiento. No obstante, aprobó la propuesta de extender estos decretos a inversionistas locales.

“Vi las tasas contributivas propuestas y ese es el detalle que mi equipo tendría que evaluar en su momento. En cuanto a que beneficios similares estén disponibles para nuestros residentes permanentes, también lo veo con buenos ojos. Otra vez, yo voy a tener flexibilidad y apertura al considerar una medida con esos propósitos, pero no puedo opinar y apoyarla ahora mismo porque, otra vez, veo que esto es un escenario cambiante”, dijo.