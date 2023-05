Tildan de “inconstitucional” medida que busca regular el aborto en menores edad

Los miembros de la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazos aseguraron que no comparecerán en Vistas Públicas convocadas por la senadora Joanne Rodríguez Veve del Proyecto Dignidad (PD), sobre el Proyecto del Senado 495 que busca establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico” y para otros fines relacionados.

Esta medida, busca que se pueda acudir al Tribunal a presentar un reclamo para realizarse un aborto en los casos en que no cuente con el consentimiento de al menos uno de progenitores. Además, en los casos en que una menor de 18 años de edad desee seguir con su embarazo, no podrá ser obligada por sus padres o encargados a realizarse un aborto.

“Entendemos que el proyecto de ley al cual hacemos referencia es inconstitucional porque persigue limitar el acceso al aborto a menores de edad, pretendiéndose cobijarse en una visión proteccionista que en base a nuestra experiencia es errónea. Aun si obviamos el derecho constitucional al aborto y la casuística vigente, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la edad de consentimiento tiene que ser tratada de una manera distinta cuando se trata de derechos reproductivos, cosa que está decidida por los foros judiciales”, señaló la Dra. Yari Vale, portavoz del grupo y directora médica de Darlington Medical Associates.

En la conferencia de prensa se informó que dicha entidad preparó una ponencia que presenta su posición, la cual fue entregada en la mañana de hoy lunes a los miembros de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, la cual es presidida por Rodríguez Veve, a la oficina del presidente del Senado Hon. José Luis Dalmau Santiago, al portavoz de la Mayoría y a la prensa del país.

En las ponencias entregadas se estipula que el número de menores de edad que se realizan abortos es muy reducido. Y aseguraron tener mecanismos para identificar situaciones de maltrato y violación para salvaguardar la integridad del menor de edad.

“Los protocolos establecidos en nuestras Clínicas son estrictos, efectivos, sobre todo, se procura establecer buena comunicación con la persona o personas que acuden en busca de nuestros servicios. El mero hecho de que una persona entre a nuestras facilidades no representa que a su salida se le haya practicado un procedimiento para la terminación de un embarazo. Todos sabemos que existe un protocolo rígido para asegurarnos no solamente de la capacidad decisional de la paciente, si no también lo que es más importante, su condición de su salud”, aseguró la portavoz de la Coalición.

Por su parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve dijo en la vista pública de hoy que las clínicas de aborto “no son excusados y esta comisión hará todas las gestiones y usará sus facultades en ley para que contesten las preguntas inherentes que sean necesario hacerles”. Ya que era la segunda ocasión en la que eran citados y no se presentaron.

Ante ello, la Dra. Vale Moreno, explicó que el pasado viernes las clínicas recibieron un comunicado de parte del Senado la cual catalogó como “mucho más agresivo y amenazante”.

“No es una investigación, es una vista pública, no debería haber cita por la corte cuando es voluntario”, añadió.

Para las vistas fueron citados: Clínica Darlington Medical Associates; Women Medical Pavilion; Clínica Iella; Clínica Planificación Familiar; Dr. Alberto De la Vega, Hospital Universitario; ACLU; Edna Aubray; Edgar Aubray; Dra. Yiddish Álvarez; Lcdo. Carlos Pérez;

Departamento de Salud; Departamento de la Familia; Departamento de Justicia; Negociado de la Policía; Proyecto Matria y Aborto Libre.

Las clínicas de aborto, Darlington Medical Associates, Women’s Medical Pavilion y Clínica de Planificación Familiar, al igual que aborto libre y Matria, no se presentarán en las Vistas Públicas de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia.