Representantes rechazan el aumento de 30 por ciento a la tarifa de luz

El portavoz novoprogresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, junto al representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés, rechazaron el aumento en la factura de la energía eléctrica propuesta por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal para Puerto Rico.

Los líderes novoprogresistas también pidieron a la Junta que impulse, con urgencia, más proyectos de energía renovable con el objetivo de aumentar el por ciento, que actualmente ronda en seis, de generación de electricidad a base de fuentes renovables.

“Hemos sido claros desde el primer momento y continuaremos defendiendo el bolsillo de los consumidores. Los propuestos aumentos en la tarifa de energía eléctrica de hasta un 30 por ciento son demasiado onerosos para el ciudadano y mortales para los pequeños y medianos comerciantes. Rechazamos este aumento desmedido y el cual será detrimental para nuestra gente. Tal como hicimos en el pasado, nos oponemos a este marcado incremento”, dijo Méndez.

Según el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) publicado el pasado 3 de abril por la Junta, se detalla una serie de incrementos, que podrían llegar hasta 30 por ciento de la factura residencial, como parte de los acuerdos para el repago de deuda y pago de pensiones.

“La respuesta es sencilla: no. No vamos a avalar ningún incremento tan alto, es demasiado. El efecto que este aumento tendría en nuestra gente de San Juan es devastador. Un cargo fijo de $13.00 al mes en la factura residencial, que sabemos que terminará en más, es mucho. Rechazamos el aumento, sea uno fijo o de evaluación, no se puede salir con estas cosas. No se puede aumentar así la electricidad”, sostuvo Parés.

Mientras el expresidente cameral sostuvo que la Junta debería promover, de forma ágil, más proyectos de energía renovable para aumentar la tasa de generación.

“El cuatrienio pasado nosotros aprobamos la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico) la cual establece como meta lograr que en el año 2025 el 40 por ciento de la energía que se produzca en Puerto Rico sea renovable, y para en el 2050 abandonar totalmente el uso del petróleo y carbón, con el fin de bajar la factura de la luz. Urge la creación de nuevos proyectos, la Junta tiene que impulsar los mismos con premura ante la realidad que estamos viviendo y el auge en la instalación de sistemas de energía renovable”, añadió el Portavoz.

De acuerdo a datos disponibles, en Puerto Rico existen alrededor de 70 mil estructuras con sistemas de energía fotovoltaica, con la instalación de sobre 3,000 nuevos sistemas todos los meses.

“Hoy en día, la generación de electricidad está basada en el petróleo, que sirve para producir el 47.4 por ciento de la electricidad en Puerto Rico, mientras 33 por ciento generado por gas, y alrededor de 16 por ciento por carbón. La dependencia a los combustibles fósiles es prohibitiva. Puerto Rico paga el doble que los ciudadanos de los estados de la unión por la misma cantidad de energía”, expresó el Representante por San Juan.