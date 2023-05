Amazon Prime anunció un descuento para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico que podrán tener acceso a a través de Prime Access a una mensualidad más accesible económicamente.

Se trata de una membresía con descuento para los beneficiaros de asistencia gubernamental que califiquen y pagarán solo $6.99 al mes, el precio normalmente ronda los $14.99.

“PAN es el programa de asistencia alimentaria en Puerto Rico que brinda beneficios a residentes de bajos ingresos, incluyendo niños, personas mayores, personas con discapacidades y aquellos que están desempleados o cuidando de familiares. Es por eso que anunciar PAN como un método de verificación para Prime Access en Puerto Rico es un orgullo para Amazon, cuya misión es brindar lo mejor en compras y entretenimiento a todos los clientes, sin importar sus ingresos”, lee la comunicación de Amazon.

¿Cómo solicitar el descuento de Amazon Prime con la tarjeta del PAN?

Según se indica en la propia página de Amazon, para registrase deberá visitar la página de Prime Access.

Ahí se le indicará que debe subir una imagen de tu tarjeta EBT, carta de elegibilidad de Medicaid o prueba de participación en otro programa de asistencia del gobierno. Una vez que ingreses esa información de pago y facturación, estarás listo para comenzar a disfrutar de los beneficios de Amazon Prime, todos los días, y a mitad de precio.

En caso de que ya seas miembro de Amazon Prime, puede actualizar tu membresía a Prime Acceso al visitar la página de Prime Access y subir allí tu verificación de elegibilidad.

Además, los nuevos miembros Amazon Prime reciben una prueba gratuita de 30 días antes de que comience a cobrarse el cargo mensual de $6.99.

Con este descuento, los beneficiarios del PAN podrían disfrutar de las series y películas de Prime Video que tiene disponibles a The Lord of the Rings: Los Anillos del Poder, el drama satírico de superhéroes nominado al premio Emmy The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan, Being the Ricardos y Star Trek: Picard.

También podrán disfrutar de títulos galardonados como la serie ganadora del premio Emmy The Marvelous Mrs. Maisel, o la película Argentina, 1985, ganadora de un Globo de Oro. Además, los miembros de Amazon Prime tienen acceso a Amazon Music, donde pueden disfrutar de más de 100 millones de canciones en modo aleatorio, livestreams y merchandising de sus artistas favoritos, podcasts exclusivos, playlists sin restricciones y el mayor catálogo de podcasts sin anuncios, incluidos en su suscripción.