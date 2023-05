“Guardians of the Galaxy” y “Super Mario Bros” siguen al tope de la taquilla en Estados Unidos

De izq a der: Vin Diesel, Pom Klementieff, James Gunn, Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan en un evento para promocionar la película “Guardians of the Galaxy Vol. 3” en Disneyland Paris el 22 de abril de 2023. (Foto AP /Thomas Padilla) AP (Thomas Padilla/AP)

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” siguió al tope de la taquilla este fin de semana en Estados Unidos al recaudar 60,5 millones de dólares, según estimados difundidos el domingo.

Ese es descenso de apenas 49% comparado con su estreno, algo inusual ya que las películas de superhéroes tienden a bajar 60% o más en su segundo fin de semana. Si se suman los 91,9 millones de dólares a nivel internacional, “Vol. 3” lleva un total global de 528,8 millones.

De segunda quedó “The Super Mario Bros. Movie” con 13 millones de dólares en su sexto fin de semana, con lo cual su total doméstico asciende a casi 536 millones. La película, que se exhibe en 3.800 cines en Estados Unidos, lleva un total global de 1.200 millones.

En su primer fin de semana, “Book Club: The Next Chapter” recaudó 6,5 millones de dólares al exhibirse en 3.508 cines. Esta secuela de Focus Features cuenta de nuevo con la dirección de Bill Holderman y Erin Simms. El público fue mayormente femenino (77%), blanco (59%) y mayor de 45 años (66%).

Entretanto, “Hypnotic” de Robert Rodriguez fracasó. La película en que Ben Affleck hace de un detective que busca a su hija desaparecida tuvo un costo reportado de 65 millones de dólares. Tuvo mala crítica y un mercadeo débil por parte de Ketchup Entertainment, y atrajo apenas 2,4 millones de dólares al exhibirse en 2.118 cines.

Hubo competencia también en streaming, como el documental de Michael J. Fox en Apple TV+, o la película “The Mother” de Jennifer Lopez, en Netflix. “Air”, que sigue como una de las 10 películas más taquilleras en los cines tras seis fines de semana, debutó en Prime Video.

El próximo fin de semana se estrena “Fast X” y el 26 de mayo se estrena “The Little Mermaid”.

Las diez películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según Comscore. Las cifras definitivas salen publicadas mañana, lunes.

1. “Guardians of the Galaxy Vol. 3” - $60,5 millones.

2. “The Super Mario Bros. Movie” - $13 millones.

3. “Book Club: The Next Chapter” - $6,5 millones.

4. “Evil Dead Rise” - $3,7 millones.

5. “Are You There God? It’s Me, Margaret.” $2,5 millones.

6. “Hypnotic” - $2,4 millones.

7. “John Wick: Chapter 4″ - $1,9 millones.

8. “Love Again” - $1,6 millones.

9. “Air” - $875.357.

10. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” - $740.000.