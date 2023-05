Estadísticas revelan récord de votos hispanos durante elecciones 2022 en Estados Unidos

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés) informó que al menos 11,8 millones de votantes hispanos participaron en las elecciones de medio término el año pasado.

La entidad aseveró que se trata de una cifra que no tiene precedentes. “Casi uno de cada 10 votantes en 2022 fue latino”, según el informe centrado en datos de la Oficina del Censo.

Por medio de un comunicado, la organización dijo: “Una vez más concurrió a votar en cifras sin precedentes continuando el ímpetu de participación masiva en 2018″.

“A pesar de estos números queda trabajo por hacer para movilizar a la comunidad durante la temporada de elecciones y más allá”, precisó NALEO, evidenciando que todavía queda tarea pendiente con respecto a la votación de hispanos.

En las elecciones del año anterior, más del 52 por ciento de los ciudadanos en general habilitados para votar concurrió a hacerlo, la segunda participación más alta en dos décadas después de la registrada en 2018. De igual forma, la participación fue apenas 1,2 puntos porcentuales menos que la registrada en 2018, pero fue significativamente mayor que la de 2014 (41,9 %) y la de 2010 (45,5 %).

El documento estableció que entre los ciudadanos hispanos habilitados para votar, pero que no concurrieron a hacerlo, el 30,5 % citaron como excusa un conflicto de horarios por el empleo o la escuela. Mientras, un 17% indicaron que no les interesaba votar o no creían que votar hace una diferencia”.

Las estadísticas de NALEO mencionó que al aproximarse el comienzo de otro ciclo electoral, ha invitado al presidente Joe Biden y a los principales candidatos presidenciales del Partido Republicano a la conferencia anual de la organización, la cual se realizará en Nueva York este verano.