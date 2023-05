“La vida no para de sorprenderme”: Karol G cumple uno de sus sueños

La cantante colombiana Karol G cumplió anoche uno de sus sueños, tras cantar junto a la artista estadounidense Alicia Keys.

La cantante estadounidense se presentó ayer, jueves, en el Movistar Arena de Bogotá y Karol G fue su artista invitada. Ambas cantaron el éxito “No One” y en las imágenes se puede observar la emoción de la colombiana tras cumplir uno de sus sueños.

“La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo mas de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, compartió Karol G.

“Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire”, añadió.

Reviven video de Karol G cantando tema de Alicia Keys

Cuando Karol G tenía 13 años, siempre comentaba lo mucho que le gustaba la idea de ser una gran estrella como lo es la estadounidense Alicia Keys, y tras su invitación especial a cantar juntas en el concierto de Keys en Bogotá, sus fans recordaron cuando hacía covers de una de sus artistas favoritas.

En el video que ha vuelto a circular y de hecho se volvió viral en redes, se puede ver a la intérprete de Tusa, y TQG en el cuarto de su casa, cantando la canción Try Sleeping with a Broken Heart, saliendo a la luz una vez más después de la fortuna que tuvo de compartir escenario con Alicia Keys.

Mira el video de Karol G cantando Try Sleeping with a Broken Heart: