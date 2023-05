Impugnan elección interna en la UGT

El todavía presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán, aseguró que el proceso de elecciones realizado por la organización obrera entre el 26 y el 29 de abril de este año, fue impugnado por el comité que organizó el sufragio ante presuntas irregularidades en el proceso eleccionario.

Según indicó Guzmán, quien lidera la unión afiliada al Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio (AFL-CIO) desde 2016, que luego de que se realizara el escrutinio en la sede del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el comité sometió la petición de impugnación de la elección ante el consejo de delegados de la UGT.

“En este proceso lo que ha indicado el comité es que, por la prisa del conteo, por lo tarde que se celebró y el cansancio que tenía los miembros del comité, se omitieron partes importantes en el escrutinio”, explicó Guzmán a Metro.

“No se adjudicaron votos que se tomaron de manera fehaciente, que son votos adelantados. Además, no se habían adjudicado unos votos que habían sido recusados erróneamente y que los iban a discutir para adjudicar los que correspondían y el otro evento fue que las papeletas sobrantes de cada centro de votación no fueron contabilizadas, entonces no podían ellos hacer el cuadre de cada colegio en cuanto a cantidad de papeletas para levantar la hoja de escrutinio y actas”, añadió.

Según señaló el todavía presidente de la colectividad, las irregularidades y el deseo de impugnar los resultados de la elección fueron informados a Elizabeth Ortiz Ortiz, directora del Negociado de Uniones Obreras del DTRH.

No obstante, Guzmán no fue preciso al preguntársele si consideraba que estas irregularidades que describió alterarían el saldo de la elección que coloca a su contendiente, Edwin Méndez, con 172 votos de delantera.

“Desconozco porque yo no sé en que consiste eso, lo que si sé es que luego de esto han aflorado una serie de irregularidades e imprecisiones sobre el evento, y el comité tiene ante sí una impugnación del proceso que van a estar discutiendo para definir cómo finalizar con el proceso”, dijo.

El líder sindical también refutó las alegaciones de su contendiente de que se había emitido una certificación preliminar que colocaba a Méndez como ganador el día del escrutinio.

“Hasta donde yo sé no hay una certificación preliminar. El día de conteo los estaban cantando a viva voz en el centro de escrutinio, pero no hay una certificación preliminar per se, lo que hay es el conteo que se llevó a cabo ese día, pero no está certificado”, indicó Guzmán.

Asimismo, el líder sindical aseguró la convocatoria que realizó esta semana junto a la matricula de la UGT para un paro de empleados en el Centro Cardiovascular se hizo conforme a la responsabilidad que le impone la propia constitución de la Unión.

“La constitución de la unión lo que establece de inmediato es que posterior al proceso eleccionario, cuando se hace el conteo, cualquier miembro de la unión tiene 10 días para, si tiene algún argumento, pueda pedir una impugnación del proceso”, explicó Guzmán.

“De ahí pasa directamente a que el comité atienda la impugnación. En el proceso que establece el reglamento no menciona en ninguna parte lo que están alegando Edwin Méndez y los demás compañeros, que dicen que al siguiente día tienen que emitir una certificación, eso no es lo que establece el reglamento”, añadió.

El portavoz de la UGT explicó que el reglamento establece que se tiene que notificar a la matrícula sobre los resultados del sufragio no más de 30 días después del conteo y enfatizó en que no se ha emitido certificación preliminar alguna porque el comité de elecciones no ha concluido con el proceso de escrutinio.

“No ha surgido una certificación preliminar porque el comité no se siente en condiciones, según ellos indican, de hacer un anuncio cuando no han terminado un proceso de escrutinio por el evento de que no hicieron el conteo de papeletas para hacer el cuadre para certificar la hoja de escrutinio”, señaló el líder sindical.

Guzmán explicó que el comité analizara la semana que viene la impugnación del proceso, según se le indicó al administrador de la Unión. Mientras, indicó, la administración que está en funciones tiene la responsabilidad de seguir los trabajos de negociación de convenios entre otras responsabilidades ministeriales de la UGT.