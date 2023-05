Bancrédito Holding Corp. radica demanda contra expresidenta y abogada

Una demanda por incumplimiento del deber fiduciario fue radicada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico por Bancrédito Holding Corporation contra la expresidenta de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, Frances Díaz, y la abogada María A. Domínguez Victoriano.

La acción derivativa busca remedios por el presunto incumplimiento del deber fiduciario entre el 23 de septiembre de 2021 y el presente.

Según se plantea en la demanda, las acciones de Díaz y Domínguez Victoria, quien fungió como abogada externa de la institución bancaria, fue descubierta en septiembre de 2022.

Se alega que Díaz incumplió sus deberes de lealtad, cuidado y buena fe al no divulgar plenamente información relacionada con una investigación criminal mientras permaneció empleada como oficial del Banco y al eludir las políticas del Banco en su beneficio y apropiarse indebidamente de fondos da institución.

En el caso de Domínguez Victoria, se plantea que incumplió sus deberes de lealtad, cuidado y buena fe al representar y brindar asesoría legal al Banco en asuntos relacionados con las leyes de Puerto Rico y sobre trámites administrativos ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), a pesar de no ser abogada licenciada en Puerto Rico; no realizar o satisfacer los estándares de cuidado razonable esperado de los abogados en su comunidad profesional; representar a Díaz en un asunto adverso al Banco; no obtener el consentimiento informado del Banco para representar a Díaz en un asunto adverso al Banco; y utilizar información privilegiada y confidencial adquirida a través de su representación del Banco para favorecer los intereses de Díaz a expensas de la institución bancaria.

La querella sostiene que la firma legal de Domínguez Victoria ofreció representar a Díaz en un caso criminal ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico relacionado al esquema de sobornos por el que está acusada la exgobernadora Wanda Vázquez. Se acordó una tarifa fija de $200,000, cantidad que sería costeada por el Banco. Se alega que Díaz ocultó la cantidad acordada para evitar escrutinio en la institución y que Domínguez y su firma DMRA sometieron múltiples facturas individuales por cantidades menores.

“Los demandados individuales a sabiendas ocultaron esta información a la Junta como parte de un esquema más amplio para proteger a Díaz en su carácter personal a expensas del Banco. Díaz no informó a la Junta de su decisión unilateral de contratar los servicios de uno de los abogados externos del Banco, Domínguez, para que la representara en la investigación penal contra ella a expensas del Banco. Esto mientras ella todavía estaba empleada como oficial del Banco”, lee la querella.

Según se plantea en la d, las acciones de Díaz y Domínguez Victoria, quien fungió como abogada externa de la institución bancaria, fue descubierta en septiembre de 2022.

Bancrédito Holding Corporation asegura que las actuaciones de las querelladas han mantenido, y continuarán manteniendo al Banco sujeto a daños debido a que las consecuencias adversas de esas acciones siguen vigentes.

Entre los reclamos al tribunal, el demandante solicita que se ordene a los demandados individuales rendir cuentas al Banco por todos los daños sufridos o que sean sufridos por la institución y conceder la restitución bancaria de los demandados y ordenar la devolución de todas las ganancias, beneficios y otras compensaciones obtenidas por los demandados.