UTIER no desaparecerá con la llegada de Genera, asegura su presidente

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitjá González aseguró que el sindicato seguirá en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuando Genera PR asuma el control del área de generación.

Genera PR asumirá la operación del sistema de generación de la AEE a partir del 1º de julio de este año. Mientras que el sistema de transmisión y distribución está en manos del operador privado LUMA Energy desde junio del año 2021. Los empleados de transmisión y distribución que no pasaron a LUMA Energy fueron reubicados en otras agencias de gobierno. Al momento, Genera PR ha firmado poco más de 500 empleados del área de generación. El gobernador, Pedro Pierluisi, dijo ayer que los que no firmen con el operador privado serán reubicados en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“La UTIER va a seguir teniendo unas áreas que le van a pertenecer a la Autoridad de Energía Eléctrica, como son las hidroeléctricas, el sistema de retiro, los de riego. Aunque no se descarta que eventualmente pueda surgir algún plan de privatización de esa área, porque vimos que Genera pidió la hidroeléctrica en un momento dado y que se las negaron. Así que eso puede estar por ahí asomándose. Pero la unión, la UTIER, hemos estado en la calle siempre dando la lucha y la representación responsablemente de todos los trabajadores y así lo seguiremos haciendo”, dijo Mitja en entrevista con Metro al Mediodía.

El líder sindical sostuvo que cada miércoles a las 10 de la mañana protestan frente a la Junta de Supervisión Fiscal por el sistema de las pensiones y en contra de la alternativa presentada que propone un alza a la factura de la luz. “En Puerto Rico se está dando un proceso de un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que va a afectar a cada puertorriqueño”, advirtió Mitjá González.

Según el presidente de la UTIER los empleados de generación que han firmado con Genera PR son en su mayoría gerenciales y administrativos. Ante ese escenario puso en tela de juicio cómo Puerto Rico enfrentaría la temporada de huracanes.

“Si lo vas a separar por planta, prácticamente tendrías alrededor de 50 personas o menos como tal por cada planta. Yo creo que eso sería un riesgo bastante grande el exponer al pueblo de Puerto Rico. Ahora de cara a la temporada de huracanes, con muy poca gente en las áreas y máxime si los que trabajan día a día con todos esos equipos decidieron no pasar a Genera. Por lo tanto volvemos y recalcamos. Eso puede llevar un sinnúmero de situaciones negativas en el sistema de generación […- puede ser apagones, pueden ser roturas mayores que conlleve mucho dinero, porque muchos de esos equipos cada vez que se rompen, las roturas son millonarias. Y digo que también eso expondría a los compañeros que puedan estar bregando en esos equipos y tal vez que por falta de experiencia pues pueda conllevar un riesgo a su salud y a su vida”, alertó el líder sindical.

Genera no le ha hecho oferta al presidente de la UTIER

De otra parte, Mitjá González reveló que no ha recibido ningún tipo de oferta para pasar al operador privado, a pesar de ser empleado del área de generación en la AEE. Aún así, dijo que no le interesa formar parte de Genera PR.

“Soy empleado activo y llevo 21 años en el área de del laboratorio químico. He trabajado en muchas de las centrales, en los laboratorios. Y el expertise mío es el tratamiento de agua potable. Todo el tratamiento de las aguas que entran en esas centrales. Y no me interesa —lo digo públicamente— pasar con el privatizador, porque yo estoy claro que simplemente lo que se está llevando a cabo con privatizar generación es un engaño para todos los trabajadores”, reveló. Mitjá González denunció la pérdida de derechos a los trabajadores mediante la Ley 26. “Eso no es negocio para ningún trabajador. Todos los trabajadores que sabemos lo que eso significa. Cuando sacas números te das cuenta que te están bajando el sueldo, que te eliminaron muchos de los derechos que se han luchado por muchísimos años y yo creo que como trabajadores tenemos que darnos a respetar y tenemos que exigir y levantar nuestra voz en la calle”, opinó.

Pone en entredicho movida del ingeniero Daniel Hernández

Mientras tanto, el líder sindical reaccionó suspicaz a la movida del ingeniero Daniel Hernández, quien en el pasado fue director de Generación en la AEE, luego pasó a LUMA y ahora será el jefe de Generación bajo GeneraPR.

“Daniel estuvo a cargo de generación cuando se empezó el ataque. Así se empezó el ataque contra el sistema de transmisión y distribución para empujar la privatización y decir que el sistema de transmisión y distribución había que privatizarlo para mejorarlo. Y luego vemos como él pasa a ser parte de la empresa Luma en la compañía privada. Y aún estando allí, vimos el debacle negativo hacia el pueblo de Puerto Rico en diferentes maneras y ahora se vende el que hay que privatizar la generación. Y que casualidad que ahora también Daniel pasa a Genera. O sea, yo creo que habría que investigar más a fondo cuál es la realidad detrás de que Daniel Hernández esté corriendo de puesto en puesto”, planteó el presidente de la UTIER. Mitjá González planteó que Hernández en su gestión en la AEE esbozaba que su trabajo era asegurarse que se aprobaran todos los seguros y los fondos para el área de generación. “Y que casualidad que una vez se aprueban, entonces el pasa a estas compañías privadas para asegurarse de qué, de administrar los fondos que él logró que se aprobaran. ¿Alegando él para beneficio de quién? Eso habría que investigarlo más a fondo”, cuestionó el presidente de la UTIER.

Así mismo, señaló al gobernador Pierluisi como parte del diseño de privatización desde sus inicios. “Yo creo que el gobernador le está faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico directamente y el pueblo tiene que saber que todo lo que suceda a partir de que entre Genera en generación, el único responsable de todo lo que siga pasando aquí en el país se llama Pedro Pierluisi”, aseveró Mitjá González.