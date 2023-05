Senadora rechaza que movida para ir a la Cámara sea estrategia para aspirar a la alcaldía de Cayey

La senadora Gretchen Hau anunció el jueves su decisión de dejar su puesto en el Distrito de Guayama para ocupar el escaño dejado por el fallecido representante José Aníbal Díaz.

La legisladora rechazó las especulaciones de que su decisión de cambiar de escaño sea una estrategia para una futura aspiración a la alcaldía de Cayey, cuando el actual alcalde Rolando Ortiz decida retirarse.

“Esa pregunta es de futuro, a mí no me gusta especular, me gusta concentrarme en el trabajo que me corresponde ejecutar”, dijo Hau en una entrevista con Red Informativa.

“Siempre los detractores no van a estar de acuerdo con las decisiones que uno pueda tomar, así que se respeta lo que ellos pudieran apreciar y opinar”, expresó la legisladora en respuesta a las críticas.

El Partido Popular Democrático (PPD) anunció que hasta el sábado se recibirán documentos de aspirantes a la vacante senatorial por el Distrito de Guayama, para una elección especial mediante asamblea de delegados. Los nombres de los exsenadores Cirilo Tirado y Ángel Rodríguez, así como el de la exrepresentante Ciela González, se mencionan como posibles aspirantes para llenar la silla que deja Hau tras su renuncia.

El Partido Popular Democrático (PPD) anunció el miércoles que recibirá hasta el sábado documentos de aspirantes a la vacante senatorial por el Distrito de Guayama, para una elección especial mediante asamblea de delegados.

“Nuestro proceso está abierto para cubrir la vacante senatorial tras la renuncia de la senadora Gretchen Hau”, declaró Luis Vega Ramos, secretario general del PPD, junto a Nina Valedón.

“Las candidaturas se abren hoy y cierran el sábado al mediodía. Estaremos recibiendo los documentos de forma personal aquí en la sede del Partido Popular”, explicó Valedón durante una conferencia de prensa.

La vacante senatorial en el distrito de Guayama se produjo después de que la senadora Gretchen Hau renunciara para juramentar como representante del Distrito 19, tras el fallecimiento de José Aníbal Díaz Collazo.

“Estamos listos para recibir las candidaturas de buena fe de hombres y mujeres para el distrito senatorial de Guayama”, comentó Vega Ramos. Los interesados deben descargar los documentos desde la página del PPD, completarlos y presentarlos en la sede del partido.

A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, mostró su apoyo a la senadora Gretchen Hau para que sea quien cubra la vacante del fenecido representante José Aníbal Díaz Collazo.

Según indicó el presidente cameral en una comunicación escrita, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) aprobó que la vacante se cubra mediante el voto de los delegados de Cidra y Cayey en lugar de una elección especial.

“Agradezco a todos los y las integrantes de la Junta de Gobierno del PPD por respaldar nuestra posición y aprobar, de manera unánime, que la elección se llevara a cabo por el voto de los delegados de Cidra y Cayey. Respetamos, apoyamos y confiamos en la determinación de los comités de estos dos municipios, liderados por los alcaldes Rolando Ortiz Velázquez (Cayey) y Ángel David Concepción (Cidra)”, expresó el presidente de la Cámara.