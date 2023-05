PPD anticipa que mañana en la tarde se conocerá al nuevo presidente de la pava

A tres días del recuento de los votos de la elección para el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el representante Jesús Manuel Ortiz vuelve a llevar la delantera por 1,375 votos por encima del alcalde Luis Javier Hernández.

“Por tercer día consecutivo reiteramos que lo que pasó el domingo fue lo correcto, se trabajó correctamente”, señaló el comisionado electoral Ramón Torres.

Por su parte el secretario general Luis Vega Ramos dijo que “lo que ha hecho este proceso es confirmar que el sistema de doble redundancia que montó la oficina del comisionado electoral que el proceso de que se nos reportaran todos los resultados de darle toda la oportunidad a los tres candidatos de participar en todas las etapas está dando la confiabilidad de los resultados del domingo hasta donde los pudimos tener”.

El representante y candidato a la presidencia de PPD Jesús Manuel Ortiz obtuvo 25,696 votos un 46.76% y Luis Javier Hernández obtuvo 24,321 un 44.26% de los votos en el día de hoy. Mientras que Carmen Maldonado, quien ya había aceptado su derrota obtuvo 4,939 un 8.99%. Hoy se recontó un total de 55,023 papeletas de las cuales 34 estaban en blanco y 33 eran nulas.

“Esta elección la va a definir los votos añadidos a mano los cuales se estarán trabajando en su totalidad en su última fase en el día de mañana y se estarán ingresando al total de votos”, explicó el comisionado electoral.

Se recibieron 1,428 votos añadidos a mano, pero ese número reducirá una vez que se descarten los votos de aquellas personas que no tenían derecho a votar, que no estaban activos o no estaban inscritos.

Sin embargo, Torres explicó que aún quedan seis maletines de centros distintos que se encuentran en revisión en mesa especial para conciliar actas con listado y se pronostica que, una vez esos números entren, la brecha entre Hernández y Ortiz se vuelva a cerrar. Dichos maletines corresponden a los pueblos de San Sebastián, Aguada, Villalba y Lajas.

Los sufragios de los colegios que faltan serán contabilizados esta noche y se verán reflejados en el informe de mañana a las 11:00 de la mañana.

“Una vez entren esos colegios particularmente los dos colegios de Villalba por razones obvias vamos a ver otra vez que la brecha se va a cerrar entre los dos candidatos Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández”, añadió el secretario general.

Además, el comisionado electoral alterno Jorge Colberg aseguró que no hay manera de predecir ningún tipo de resultado debido a que los votos añadidos a mano se encuentran en sobres sellados.

El pasado domingo 7 de mayo no hubo una certificación preliminar para saber quién será el próximo presidente PPD por lo cerrada que estuvo la contienda entre el representante Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández. El día del evento solo se pudo contabilizar 227 colegios.

El comisionado electoral dijo que no se podía declara a un ganador ya que la diferencia, en aquel entonces era de 20 votos. “Una vez hagamos el escrutinio se determinará si hay o no hay recuento”, comentó Torres el día de la elección.