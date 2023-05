Piden a manifestantes que no hagan ruido durante traslados en el zoológico ya que Mundi no será sedada

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anais Rodríguez, exhortó a las personas que estarán realizando una manifestación durante horas de la tarde en los predios del Zoológico de Mayagüez, Juan A. Rivero que lo hagan de manera pacífica sin emitir ruidos que puedan afectar a los animales.

Rodríguez confirmó en entrevista con TeleOnce que la elefanta Mundi, no será sedada durante su traslado que será a eso de la 1:00pm del jueves. Organizaciones como la Fundación Salvemos el Zoológico han pedido a la ciudadanía que se den cita para despedir a los animales y repudiar el cierre del zoológico.

“Lo que tenemos en agenda es que Mundi no será sedada por eso estamos haciendo un llamado a que las manifestaciones que vayan a ocurrir en el día de hoy, en este lugar sean de manera pacífica para que podamos completar nuestros trabajos sin que Mundi no reciba ningún tipo de sedación”, expresó Rodríguez.

Del mismo modo, la secretaria aseguró que por las pasadas semanas la elefanta se ha estado acoplando a su adiestramiento para acostumbrarse al cajón donde será trasladada al cual ha “respondido de manera positiva”.

Durante el día de hoy serán trasladados varios animales como el rinoceronte Felipe, también serán trasladados hacia la Florida y posteriormente a sus respectivos santuarios.

Aún quedan varias aves, reptiles y una cebra que deberán ser trasladados antes del mes de septiembre.

“Me gané tu cariño, te mimaba”: Emotiva despedida del cuidador de Mundi, la elefanta que sale hoy de la isla

Llegó el día para que la elefanta del Zoológico de Mayagüez, “Mundi” sea trasladada a los Estados Unidos en un vuelo que partirá esta tarde desde Aguadilla.

Pero antes, a través de las redes sociales varias personas que estuvieron cerca del animal mostraron su descontento con que esta parta de la isla. Uno de estos fue Ramon Sticker, quien trabajaba como cuidador de la elefanta según expresó en sus redes sociales y publicó la Fundación Salvemos el Zoológico de Mayagüez.

“A solo horas de decirte “adiós” para siempre. Nunca voy a olvidar que me diste el privilegio de ser tu cuidador por mas de 10 años. Sí, fuiste tú quien me escogió a mi como tu cuidador. Me gané tu cariño, te mimaba como a mi propia mascota, siempre te enseñé muchas cosas al igual que tú me enseñaste a mi a ser paciente cuando te me ibas a correr para jugar en tu sesión. Personas que nunca tuvieron el honor de verte ni visitarte nunca tomaron la decisión de separarte de nosotros sin importarle tu estado emocional a los políticos que fueron al parque. Gracias por nada porque en sus manos estuvo el futuro del Zoológico de Puerto Rico y lo enterraron con sus caprichos sin sentido a la Fundación Salvemos el Zoológico Dr. Juan A. Rivero. Gracias por lo que siempre hicieron por el parque a todos mis compañeros por los pasados 16 años. Gracias porque todo lo que sé hoy de animales se lo debo al staff del zoológico. Para finalizar, me sentiré eternamente agradecido porque de aquí salimos con la frente en alto y por la puerta de al frente ya que por detrás tiene que salir la politiquería barata que diariamente arropa nuestro país. Mundi, esto no es un adiós sino un “hasta luego”, siempre estarás conmigo no solo en mi brazo derecho, sino también en mi corazón”, escribió el hombre que se identifica como cuidador del animal por 10 años.

Ayer, la Fundación Salvemos el Zoológico Dr. Juan A. Rivero exigió el miércoles al Gobierno de Puerto Rico reconsiderar el destino de Mundi, la elefanta del zoológico, ante su inminente cierre.

Además, de mostrar preocupación por las condiciones en que se encuentra el animal.

“Lamentamos que Mundi esté sufriendo cambios físicos y emocionales debido a la situación actual”, expresó Lynette Matos, presidenta de la fundación, en declaraciones escritas.

“Nos preocupa la salud de Mundi, particularmente porque se le ha quitado su piscina de agua en medio de altas temperaturas”, indicó Matos. “Carol Buckley, a cargo del traslado de Mundi, la mantiene en estas condiciones preocupantes”, añade la comunicación.

La fundación ha hecho un llamado para reconsiderar este cierre, ya que aseguran que la situación de Mundi se ha vuelto crítica con la decisión del Gobierno de cerrar el Zoológico de Puerto Rico en Mayagüez, donde la elefanta ha residido durante muchos años.

La Fundación Salvemos el Zoológico hizo un llamado a la ciudadanía para que se una a despedir a Mundi desde Mayagüez hasta Aguadilla.

“Instamos a la población a acudir a los portones del Zoológico de Puerto Rico en Mayagüez a las cuatro de la tarde este jueves para ser testigos de este histórico y triste momento”, solicitó Matos.

El pasado mes de abril, siete leones, un oso, un camello e incluso un puercoespín partieron el viernes del único zoológico de Puerto Rico con destino a un nuevo hogar en Colorado.

Un grupo de rescate animal comenzó a transferir a los animales con base en un plan para hallarles un mejor lugar para vivir que en el zoológico Dr. Juan A. Rivero, donde varios ejemplares han muerto.

Empleados del zoológico y trabajadores de la organización Wild Animal Sanctuary, con sede en Colorado, prepararon a los grandes felinos y a los otros animales para el largo viaje.

Desde hace tiempo, los activistas culpan al gobierno de la isla de los fallecimientos y la mala salud de algunos animales en el zoológico ubicado en la ciudad occidental de Mayagüez, lo cual ha sido reportado durante más de una década.

Wild Animal Sanctuary está supervisando el traslado de los animales desde el zoológico. En un principio serán transferidos a un refugio en Colorado hasta que se les halle un hogar permanente.

Algunos de los especímenes más pequeños, como reptiles y algunos monos, ya fueron transferidos, pero mamíferos grandes como los leones, el oso y el camello requieren medidas especiales para poder viajar.

Una comisión nombrada por el gobierno indicó que en la última década dos pumas fallecieron en el zoológico. También planteó su preocupación porque un chimpancé pesaba menos de lo normal y un rinoceronte llamado Felipe cojeaba, y señaló que los animales no tenían dónde guarecerse.

En enero, una osa negra americana llamada Nina, que había dejado de comer, falleció de un infarto a los 20 años de edad. Los osos negros pueden vivir hasta 35 años en cautiverio.

En marzo, autoridades federales indicaron que cancelarían todas las investigaciones sobre el zoológico tras llegar a un acuerdo con funcionarios locales para transferir a los animales a santuarios en el territorio continental de Estados Unidos. Muchos activistas se molestaron por el anuncio.

El zoológico fue inaugurado en 1954, pero ha estado cerrado desde que los huracanes Irma y María azotaron Puerto Rico en septiembre de 2017.