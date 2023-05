Se espera otro día caluroso y brumoso en Puerto Rico

A hazy, warm day with little or no rain activity is expected. Saharan dust particles will persist. Heat indices 102-107 degrees. Día brumoso y caluroso con poca o ninguna actividad de lluvia. Particulado del polvo del Sahara. Índices de calor entre 102-107 grados. #prwx #usviwx pic.twitter.com/6NAEsJXR3C