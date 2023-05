Pierluisi buscará permitir que municipios cierren negocios por incumplimiento

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que evalúa presentar enmiendas a la Ley de Permisos, para que los municipios autónomos tengan facilidad de cerrar negocios por incumplimiento.

“El sistema actual requiere que tu vayas a un tribunal para que el tribunal emita una orden de cese y desista. Yo pienso que eso es un proceso muy burocrático, que dilata, que atrasa y hay veces que hay que actuar con urgencia. Y pienso que los alcaldes municipios autónomos y OgPE (Oficina de Gerencia de Permisos), deben tener el poder de decirle, por dar un ejemplo, a un negocio que muestre causa para no revocarle el permiso, porque usted ha violentado los reglamentos y las leyes”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Ya yo he estado en conversaciones sobre esa área para yo presentar un proyecto de ley para mejorar el sistema de permisos en esa área. Para que no tengamos negocios por la libre. Ya yo di instrucciones para que se empiece a evaluar”, añadió.

Las expresiones del gobernador son en respuesta a la situación con el negocio Emo-Y de la Calle Loíza en Santurce.

En los predios de ese establecimiento, ocurrió en la madrugada del sábado un doble asesinato en el cual murieron dos turistas peruanos.

Se informó que la barra no tiene o ha incumplido con los permisos requeridos para operar y ha sido multado en varias ocasiones, pero no lo han cerrado.

“No hay espacio para la xenofobia”: Pierluisi arremete contra quienes no quieren extranjeros invirtiendo en la isla

En el día de ayer, Pierluisi, arremetió el martes contra los que promueven el ‘discurso antiextranjero’ para que no inviertan en la compra de propiedades o establecer negocios en Puerto Rico.

“Algunos lo que hacen es criticar que vengan personas de fuera de Puerto Rico a invertir en Puerto Rico incluyendo para alquilar propiedades. A esos les digo que en Puerto Rico no hay espacio para la xenofobia. Que no podemos estar diciendo si no naciste aquí y no eres de aquí no estás bienvenido. El momento en que eso ocurra en Puerto Rico es el principio del fin”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Nuestra frontera tiene que estar abierta y el que quiera venir a aquí a Puerto Rico a residir y a invertir aquí dentro de la ley, está más que bienvenido. Estar con este tipo de actitud xenofóbica y racista está fuera de lugar”, añadió.

Pierluisi Urrutia se refiere a las denuncias que hacen residentes de varias comunidades como por ejemplo, la calle Loíza en San Juan, de que personas ajenas a la comunidad han acaparado la compra de propiedades para convertirlas en alquileres a corto plazo.

El gobernador sostuvo que favorece la regulación de ese modelo de alquiler y que en la asamblea legislativa hay varios proyectos encaminados a regular ese tipo de negocio.

Las expresiones se dieron en una conferencia de prensa luego de culminar una reunión con los integrantes del sector económico de su gabinete.