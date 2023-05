Personas con diversidad funcional exigen que no se cierre centro vocacional de Río Piedras

Miembros de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), se reunieron en las inmediaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para hacer una petición mediante una misiva que tiene como propósito solicitar una audiencia a la JSF para que no cierre el Centro de Rehabilitación Vocacional ubicado en Río Piedras.

El Centro de Rehabilitación ofrece servicios de rehabilitación, interdisciplinarios para que las personas con diversidad funcional puedan integrarse a la fuerza laboral y tener una vida independiente, mediante fondos federales.

“Lo que se está pidiendo es que ese centro que ha sido el orgullo de nuestra isla era el primer centro a nivel del caribe, hoy pretenden sacarlo del área donde está ubicado para llevarlo a lugares donde no hay accesibilidad. El centro está en un lugar estratégico ¿Quién me dice que lo que se vaya a hacer allí no sea para los intereses de otro?”, manifestó Mirta Colón secretaria de la Coalición.

El presidente de CADFI el Dr. David Figueroa Betancourt explicó que hace aproximadamente 4 años comenzaron a llegar quejas de personas que indicaban no poder recibir los servicios en el Centro de Rehabilitación.

Figueroa recordó que para el año 2005 hubo un intento de cerrar algunas de las operaciones del Centro ubicado en Centro Médico. “En aquel momento se planificó el cerrar el área de enfermería, hospedaje y las áreas de rehabilitación física. Por tanto, múltiples líderes de organizaciones de personas con diversidad funcional nos unimos en un reclamo de justicia para nuestra población pidiendo la permanencia del Centro. A estos efectos, en la Decimoquinta Asamblea Legislativa se radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 139 para evitar el cierre de dichas facilidades”, reiteró Figueroa y añadió que el entonces Gobernador, vetó de forma expresa dicha resolución.

Explicó también que en la pasada Asamblea Legislativa se fueron por encima del Veto Expreso y reconsideró la Resolución que solicitaba a la Administración de Rehabilitación Vocacional (Centro de Evaluación y Ajuste) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, de mantener abierta y operacional el área de enfermería, hospedaje y las áreas de rehabilitación física a las personas con impedimentos severos de la Isla en dicho Centro.

Además, solicitan a la Junta de Entidades Participantes del Centro Médico dejar sin efecto la resolución autorizando la concesión en usufructo al Recinto de Ciencias Médicas de los terrenos donde se encuentran las facilidades del Centro y otorgarle el uso nuevamente a dicha entidad. Al ir por encima del Veto del Gobernador, la Resolución Conjunta de la Cámara 139, se convirtió en la R. C. núm 7 de 17 de mayo de 2005.

“Mientras tanto, los servicios se siguen eliminando y ahora permanecen sin ofrecerse múltiples tratamientos que son vitales para nuestra población. Como si fuera poco, más problemas, amenazan con trasladar a otro lugar el poco personal que queda” lamentó Mirta Colón.

Por su parte, Wilfredo Torres Mass, quien recibió los servicios del centro en el año 1986, señaló la importancia del Centro para todas las personas con diversidad funcional. “En el centro se comparte con pares y eso ayuda a botar el miedo, te ayudan a integrarte a la fuerza laboral, te canalizan a tus estudios, te entrenaban hasta para guiar y todo eso lo quitaron”, recordó.