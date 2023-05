¡No caigan! Alertan sobre vales falsos de Costco para robar información personal

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó a la ciudadanía sobre un esquema de fraude por correo electrónico que intenta emular una comunicación oficial de la tienda Costco Wholesale con un supuesto vale de mil dólares.

Según la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la licenciada Lisoannette González Ruíz, el esquema de fraude se realiza a través de correos electrónicos dirigidos a los consumidores puertorriqueños.

“La Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor del DACO detectó una nueva modalidad de un sofisticado fraude”, afirmó González Ruíz en declaraciones escritas.

“El nuevo esquema se basa en un correo electrónico que utiliza los emblemas e información de ‘Costco Wholesale’ para indicar al consumidor que ha ganado un vale para la compra en dicha tienda de mil dólares”, explicó la secretaria interina.

Para redimir el premio, los estafadores piden al consumidor completar una encuesta.

Sin embargo, al hacer clic en el enlace, los criminales pueden acceder a los datos personales en el dispositivo del consumidor.

“Esta modalidad es bien sofisticada, pues el contenido en el correo electrónico parece provenir del comercio”, señaló González Ruíz.

La secretaria del DACO exhortó a los consumidores a comunicarse con la agencia si han recibido estos correos electrónicos fraudulentos.

Este anuncio se produce después de que el DACO implementó en diciembre de 2022 una nueva política de divulgación de fraude con el objetivo de mantener al consumidor alerta sobre nuevas formas de fraude.

Se recomienda a la ciudadanía que de recibir cualquiera de este tipo de correo electrónico haga caso omiso y no entre a enlaces que no son de las tiendas oficiales.

Costco Captura de Pantalla

Ojo con los mensajes de texto: DACO alerta sobre nuevo esquema de fraude

Otra modalidad de fraude a través de mensajes de textos sobre la llegada de alegados paquetes con mercancía, los cuales simulan ser enviados por el Correo Postal de los Estados Unidos, fue descubierto por la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, informó la semana pasada la secretaria interina del DACO.

“Los inspectores de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor del DACO detectó en los pasados días otro tipo de fraude. El nuevo esquema se centra en el envío de un mensaje de texto en donde se dice que ‘el paquete ha llegado al almacén, pero no puede ser entregado porque su dirección se encuentra incompleta. Confirme su dirección presionando el enlace aquí enviado’. Para tratar de confundir a la víctima, termina el mensaje con una dirección de Internet, www.uusups.com, el cual no es válido y no representa el Correo Postal de los Estados Unidos”, dijo la secretaria interina.

“El objetivo que persiguen estos elementos criminales es motivar a la posible víctima a oprimir el enlace para así lograr acceder a datos personales. Este es un esquema bien sofisticado. Por eso, alertamos a los consumidores a estar bien pendiente a los mensajes de textos que reciben y evaluar los que no son de números conocidos antes de responder. Regularmente, si un consumidor realiza una compra que involucra envío por correo postal, la aplicación o plataforma de venta envía las alertas sobre el paquete, esto es otro filtro disponible que tiene el ciudadano, para detectar fraude y corroborar datos”, agregó González Ruíz.