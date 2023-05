Gregorio Matías niega ser familia de propietarios de negocio en calle Loíza donde murieron dos turistas

Tras alegaciones sobre un supuesto vínculo con los propietarios del negocio Emo-Y de la calle Loíza en San Juan donde murieron dos turistas peruanos en el fin de semana, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías se defendió y alega que las expresiones difundidas en las redes sociales son falsas.

En entrevista con el programa Día a Día (Telemundo), el legislador negó que la propietaria del local fuera su hija como se alegó en una publicación que fue compartida a través de las redes sociales. El senador adjudicó estas alegaciones a enemigos políticos.

“Eso es totalmente falso y es lamentable que en una situación como esta en vez de tratar de ayudar para que se pueda localizar a los asesinos de estos dos jóvenes, se pongan a hacer esta clase de comentarios, dicen que las redes sociales hablan, pero las redes sociales también mienten”, expresó.

Además, el legislador negó tener algún vínculo con los propietarios del negocio de la Calle Loíza.

Matías exhortó a todos los comerciantes a cooperar con la policía cuando ocurran situaciones violentas en sus locales y que “no dañen las cámaras (de seguridad).

El legislador también adjudicó los rumores sobre su vínculo con el negocio llegan por parte de páginas de “izquierdosos” que solo atacan a los de su Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Negativo, no he visitado ese lugar. No conozco ni dónde es el lugar, por eso cuando me dijeron esta noticia y verifiqué que la página era una página de izquierdosos que nada más le tiran a los PNP, a los Populares y a Victoria Ciudadana como saben que su (Mariana) Nogales pronto puede caer en la cárcel por evasión contributiva están buscando para desviar la atención”, expresó en entrevista con el programa.

A prisión mujer que disparó frente a negocio en la Calle Loíza donde murieron dos turistas peruanos

La jueza del Tribunal de San Juan, Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra Mariangelys Mclat Claudio, de 31 años, a quien se le acusa de haber disparado frente al negocio Emo-Y Bar & Lounge de la Calle Loíza en el incidente donde murieron dos estudiantes peruanos que se encontraban de visita en la Isla.

Contra esta, se radicaron tres cargos por violación a la Ley de Armas y al Código Penal por posesión ilegal de un arma de fuego, apuntar y disparar y disparar en un lugar público. Además, la jueza le fijó una fianza de $150 mil dólares. La mujer no cualificó para diferimiento de la fianza por parte del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), por lo que será ingresada en prisión.

La vista preliminar fue señalada para el 22 de mayo.