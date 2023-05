Colberg Toro pide al alcalde de Villalba que respete el recuento

El comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro, solicitó el miércoles al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, a tener paciencia y respetar el recuento de votos de las elecciones presidenciales.

“Nadie tiene derecho a lanzar dudas sobre un proceso que se está llevando a cabo de conformidad al estado de derecho, el Reglamento del Partido Popular”, dijo Colberg Toro en conferencia de prensa.

“El planteamiento del querido alcalde de Villalba sobre el señor Hugo Cruz fue prematuro. El señor Hugo Cruz en ningún momento ha pisado el lugar donde se están contando votos”, añadió el comisionado electoral alterno.

El alcalde de Villalba intentó paralizar el recuento por la supuesta presencia de un ex empleado de la Comisión Estatal de Elecciones que ahora representa a Jesús Manuel Ortiz, su principal contrincante.

Según Colberg Toro, Hugo Cruz no ha tenido ninguna participación o interacción con ningún oficial de mesa y no ha estado en el lugar de recuento. Criticó las acusaciones del alcalde como hipotéticas y sin fundamento. “Pedir investigaciones, control sobre un hecho que no ha ocurrido, no procede”, sostuvo.

Insistió en la importancia de la paciencia y la unidad durante el proceso de recuento de votos.

El aspirante a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, exigió que se investigue la participación de un funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que asegura forma parte del equipo de trabajo del representante Jesús Manuel Ortiz.

“Curiosamente renunció ayer a la Comisión (Estatal de Elecciones) para irse a trabajar con Jesús lo que para mi, el propio presidente de la Comisión debe investigar y el partido también porque me refleja serias dudas de si esta persona compartió información privilegiada, hay que investigar”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320.

En el día de ayer, Hernández pidió que se detuviera el proceso de recuento de la primaria del PPD por la presidencia debido a la supuesta intervención de Hugo Cruz Cruz, funcionario de la CEE que en el día de ayer renunció a su contrato para ser parte del equipo de Ortiz.

Sin embargo, la petición del alcalde fue declarada “no ha lugar” por el actual presidente del PPD, José Luis Dalmau.

“Levanté en horas del mediodía una gran preocupación de un terrible conflicto de interés de un empleado de la comisión que trabaja para la oficina del comisionado del PPD que durante todo el proceso fue el que dirigió esta primaria, tomó decisiones importantes, tan es así que en la única reunión que tuvimos para discutir el tema de abrir más colegios, este funcionario fue el que puso los principales peros para que no se pudieran abrir más colegios, fíjate que si se hubieran abierto más colegios no estuviéramos hablando de recuento de votos”, expresó Hernández.

Del mismo modo aseguró que Cruz no era cualquier funcionario de la CEE y que “tenía el control del proceso desde el inicio”.

Además, denunció que vio al funcionario de la CEE en una fotografía junto al equipo de trabajo de Jesús Manuel Ortiz.

Según el alcalde y aspirante a la presidencia del PPD, Cruz Cruz, trabajaba para la CEE y dirigía el proceso de la primaria de la colectividad.

En una carta circulada en el día de ayer, el alcalde señaló que Cruz Cruz participó en las reuniones preparatorias como contratista de la CEE y en el Centro de Mando de Ortiz, lo que según este “representa un conflicto de interés y una violación a la imparcialidad en el proceso electoral”.

El director de campaña, Jesús Santa, también solicitó la inhibición de Cruz Cruz del proceso en una misiva enviada el lunes.

“Hugo Cruz es contratista de la CEE y en todo este proceso estuvo inmerso directamente con información privilegiada trabajando el tema de la primaria especial, por ejemplo, este servidor participó de la reunión en la cual se discutió la apertura de colegios adicionales para darle accesibilidad al pueblo popular, para que fuese más fácil llegar a votar y puedo dar fe de que el contratista no tan solo estuvo en la reunión, sino que también estuvo en contra de que se abrieran más colegios. Este señor no solo participó del evento de la primaria, sino que tenía poder decisional y trabajó directamente en todo el proceso, el cual se supone que por su contrato, sea un funcionario imparcial”, expresó Hernández Ortiz en la carta

Ramón Torres, comisionado electoral del PPD, aseguró que el proceso electoral no se detendría por la petición del alcalde y que la Junta de Gobierno sería la entidad con la autoridad para tomar una decisión al respecto. Torres afirmó que Cruz Cruz solicitó la rescisión de su contrato con la CEE y, al hacerlo, se encuentra libre para trabajar con otros grupos sin restricciones.

Hasta el momento, no se ha tomado una decisión sobre la situación de Hugo Cruz Cruz en el proceso electoral. La Junta de Gobierno del PPD tendrá que evaluar las denuncias y tomar una decisión para garantizar la transparencia y la imparcialidad en el escrutinio y recuento de votos en Puerto Rico.

Por su parte, el excomisonado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz indicó que esta mañana Hugo Cruz Cruz renunció a su contrato.