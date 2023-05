Adjudican a la “falta de liderato” del PNP el retraso de la aprobación de la Reforma Electoral

El secretario y la subsecretaria del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Borges y Nina Valdón, coinciden en que el problema para que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico se pongan de acuerdo es la falta de liderato del gobernador Pedro Pierluisi ante sus delegaciones en los cuerpos legislativos.

“Aquí hay un problema en el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado. En la delegación del Senado, el Partido Nuevo Progresista acordó con el Partido Popular Democrático una enmienda que no son todas las que quisieran, pero son las mínimas necesarias para asegurarle un espacio de adjudicación del proceso electoral más democrático, más seguro, más cierto. Y en ese sentido, ahora la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara se echa para atrás y ellos tienen que darle explicaciones al país. O sea, aquí estamos listos para por lo menos aprobar el mínimo de reformas que son necesarias e internas al voto adelantado, el voto por correo, el voto como le queramos llamar. Pero ahora lo penepés en la Cámara no quieren honrar las conversaciones y los acuerdos que se llevaron a cabo con la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado”, indicó el Vega Borges en entrevista con Metro Al Mediodía.

Valedón, por su parte, adjudicó las diferencias en las delegaciones del PNP a la falta de liderato de Pedro Pierluisi.

“No siguen los acuerdos a los que pueda llegar la figura del mandatario como presidente de ese partido, como presidente de esa conferencia legislativa. Una de las grietas y fisuras de la posible primaria, que ya se ve que va a tener contra Jenniffer González. Son problemas de liderato y programas de viabilidad política de la figura de Pedro Pierluisi”, dijo.

Precisamente hoy, la delegación del PNP en la Cámara decidirá si apoya o rechaza enmiendas al Código Electoral.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunció que durante el día de hoy la delegación que representa evaluará las enmiendas al Código Electoral de Puerto Rico aprobadas por el Senado de Puerto Rico la semana pasada.

“Recibimos recientemente el enrolado del Sustitutivo de los Proyecto de la Cámara 114 y del Senado 909, que enmienda el actual Código Electoral. Como hemos dicho desde el principio, analizaremos los cambios realizados durante la discusión en el Senado”, afirmó Méndez en declaraciones escritas.

“Vamos a mantener varias reuniones hoy sobre este tema tan importante para el futuro electoral de Puerto Rico. Tomaremos una decisión buscando expandir el derecho democrático del pueblo a escoger a sus oficiales electos de manera libre y ágil”, agregó el portavoz.

En suspenso revisión al Código Electoral

El más reciente intento por “mejorar” el Código Electoral de Puerto Rico quedó en suspenso en el día de ayer luego que la Cámara de Representantes no concurriera con las enmiendas a varios proyectos aprobadas por el Senado la pasada semana.

Así lo anunció el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.

“Hoy (ayer), formalmente, no concurrimos con las enmiendas aprobadas por el Senado el pasado jueves del proyecto sustitutivo 4, 114 y el proyecto del Senado 909 el cual enmienda el Código Electoral”, sostuvo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

El legislador indicó que consultaron con la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara y su portavoz, Carlos Méndez, ya que según el legislador “el PNP y PPD son lo que tienen interés en hacer cambios” al Código Electoral.

Hernández Montañez hizo recuento de los trámites legislativo para enmendar el Código Electoral, destacando que el Partido Popular Democrático como institución se opuso a los cambios.

Posteriormente, se radicó el proyecto 114 con iniciativas de todas las delegaciones y en noviembre pasado la Cámara aprobó el proyecto sustitutivo que incluía diez puntos de consenso.

En ese momento, recordó Hernández Montañez, la medida fue aprobada con 25 votos del PPD y un voto de PD. Las delegaciones del PNP, PIP y MVC votaron en contra.

Esa versión no recibió el aval del Senado, que hizo cambios a la legislación con lenguaje propio y incorporó algunas enmiendas de la versión cameral.

“La semana pasadas establecimos que íbamos a concurrir. Estábamos listos para aprobar las medidas en el día de hoy. Pero para aprobar las medidas en la Cámara se necesitan 26 votos. Al PNP no estar dispuestos a atender la medida ahora, no tendría los votos y no habría manera de mejorar o hacer algún tipo de ajuste a la iniciativa”, manifestó el presidente cameral.

Ante el tranque, Hernández Montañez anticipó que buscará convocar un encuentro entre el liderato legislativo de la Cámara y el Senado para “alcanzar algún tipo de iniciativa que incluya y estemos todos de acuerdo”.

Mencionó que a su juicio, entre los puntos más importantes de la versión del proyecto ante consideración de la Cámara se encuentra lo referente a los reglamentos sobre voto ausente y voto adelantado. Se establece que los reglamentos tienen que estar preparados un año antes del evento electoral.