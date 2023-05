Pierluisi sobre el PPD: “Lo que se percibe en ese partido es falta de liderazgo”

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Rafael Pierluisi Urrutia opinó el martes sobre la primaria para la presidencial del Partido Popular Democrático (PPD).

”Yo lo que voy a comentar es lo que todos pueden percibir. Es una primaria de muy poca participación, de escasa participación. Estamos hablando de que no llega ni a 20 o 25 por ciento de los votos que obtuvo el candidato de ese partido para la gobernación en las pasadas elecciones. Eso lo pueden corroborar, pero una cantidad bien baja”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“O sea que lo que se percibe en ese partido es falta de liderazgo. Es obvio que hay una falta de liderazgo, pero no voy a comentar más. Ellos tienen que resolver ese entuerto”, añadió.

“El PNP está enfocado en administrar el gobierno, enfocado en representar al pueblo de Puerto Rico en el Congreso, enfocado en administrar 37 alcaldías y enfocado en retomar las riendas de la Cámara y el Senado de nuestra Asamblea Legislativa y aumentar el número de alcaldías que tenemos en manos de miembros de nuestra colectividad. Luego de las próximas elecciones, nada nos distrae. Estamos totalmente enfocados y entonces y todas las actividades que ha tenido el PNP, que no, no las podemos comparar con las de los demás partidos. Ninguno ni se nos acerca. O sea, el contraste es obvio. ¿Por qué? Porque no estamos desenfocados, no nos distraemos”, sostuvo.

Luis Javier Hernández pide detener recuento de votos pero el PPD le dice que no

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y uno de los aspirantes a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), solicitó al actual presidente José Luis Dalmau que se paralice el escrutinio y recuento de votos hasta que se remueva a Hugo Cruz Cruz, supuestamente contratista de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y quien se alega es parte del grupo del representante Jesús Manuel Ortiz.

Sin embargo, tras la petición Dalmau envió una carta donde rechazó paralizar el proceso.

“Recibida la solicitud de paralización se toma como una de paralización del proceso de recuento y se declara la misma No ha Lugar. En cuanto a la presencia del Sr. Hugo Cruz en el equipo de trabajo uno de los candidatos se permite la misma con la salvedad de que el Sr. Cruz no podrá tener contacto directo con los maletines ni con las actas y las papeletas que contienen. El Comisionado Electoral deberá cumplir con esta directriz”, expresó Dalmau en la contestación mediante correo electrónico.

En una carta, el alcalde señaló que Cruz Cruz participó en las reuniones preparatorias como contratista de la CEE y en el Centro de Mando de Ortiz, lo que representa un conflicto de interés y una violación a la imparcialidad en el proceso electoral. El director de campaña, Jesús Santa, también solicitó la inhibición de Cruz Cruz del proceso en una misiva enviada el lunes.

“Hugo Cruz es contratista de la CEE y en todo este proceso estuvo inmerso directamente con información privilegiada trabajando el tema de la primaria especial, por ejemplo, este servidor participó de la reunión en la cual se discutió la apertura de colegios adicionales para darle accesibilidad al pueblo popular, para que fuese más fácil llegar a votar y puedo dar fe de que el contratista no tan solo estuvo en la reunión, sino que también estuvo en contra de que se abrieran más colegios. Este señor no solo participó del evento de la primaria, sino que tenía poder decisional y trabajó directamente en todo el proceso, el cual se supone que por su contrato, sea un funcionario imparcial”, expresó Hernández Ortiz en la carta

Ramón Torres, comisionado electoral del PPD, aseguró que el proceso electoral no se detendría por la petición del alcalde y que la Junta de Gobierno sería la entidad con la autoridad para tomar una decisión al respecto. Torres afirmó que Cruz Cruz solicitó la rescisión de su contrato con la CEE y, al hacerlo, se encuentra libre para trabajar con otros grupos sin restricciones.

Hasta el momento, no se ha tomado una decisión sobre la situación de Hugo Cruz Cruz en el proceso electoral. La Junta de Gobierno del PPD tendrá que evaluar las denuncias y tomar una decisión para garantizar la transparencia y la imparcialidad en el escrutinio y recuento de votos en Puerto Rico.

Por su parte, el excomisonado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz indicó que esta mañana Hugo Cruz Cruz renunció a su contrato.