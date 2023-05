Arranca escrutinio en primarias del PPD

Las fisuras internas en el Partido Popular Democrático (PPD) continúan siendo públicamente expuestas con la controversia que aún no resuelta sobre el conteo de votos en la elección especial para la presidencia de ese colectivo.

Entre actas filtradas en las redes sociales, falta de papeletas, necesidad de más colegios de votación y señalamientos con el número de votos, la contienda para asumir el liderato de la pava entre el representante Jesús Manuel Ortiz, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, continúa ardiendo mientras que todavía falta por comenzar el escrutinio oficial.

El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres Cruz dijo que se reunió en la tarde del lunes con los representantes electorales de los tres candidatos finiquitando detalles del escrutinio que se espera comience en la mañana de hoy.

“Estamos en el proceso de preparar el escrutinio. Ya habíamos preparado el área donde lo estaremos haciendo. Ya me reuní con el grupo de trabajo de la CEE para discutir el punto de vista operacional, o sea, sobre qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo lo vamos a estar haciendo, quién lo estará dirigiendo”, indicó ayer en la tarde Torres Cruz.

El funcionario explicó que cada candidato cuenta con 11 representantes, uno por cada una de las diez mesas de conteo y el supervisor del grupo. También estaría presente, dijo, el representante electoral.

“Tenemos proyectado comenzar el escrutinio a eso de las 8:30 a.m. pero no preveemos mayores inconvenientes porque esto ya se había planificado, independientemente del resultado, siempre se planifica de la misma manera”, explicó.

No obstante, Torres Cruz declinó indicar cuánto tiempo estima tomará el proceso de conteo de votos para establecer el ganador en una contienda inusualmente cerrada.

“Honestamente no sabría decir cuando terminará. Si la elección hubiese sido una elección abierta, en tres días esto se resuelve, pero como es una elección cerrada, cada cual va a venir con sus representantes bien afinados a pelear, con justa razón, cada uno de los votos”, señaló el funcionario popular.

“Esto es un escrutinio que se va a estar haciendo y si el escrutinio finalmente determina que hay menos de 100 votos de diferencia o el .05 por ciento, que, en este caso, hasta ahora, serian 271 votos; cualquier cosa por debajo de 271 votos abre un recuento papeleta a papeleta”, advirtió.

¿Baja participación?

La presunta baja participación del proceso primarista continúa siendo tema de debate mientras aun no se tiene un ganador en la contienda. Sin embargo, Torres Cruz aseguró estar satisfecho con el proceso.

“En cuanto al proceso yo estoy totalmente satisfecho”, dijo el comisionado electoral. “Los colegios abrieron a tiempo, no hubo ningún colegio que no abriera. Tuvimos 100 por ciento de participación de los funcionarios electorales institucionales, no he escuchado de ningún incidente de peleas o que no dejaran votar. Simplemente los esfuerzos de la gente por hacerle campana a su candidato y eso es totalmente normal y se trabajó”.

En cuanto a la participación, Torres Cruz aseguró que los sobre 50,000 participantes de la primaria estaban dentro de la expectativa en los estimados realizados por su equipo de trabajo.

“Yo me había preparado para 100,000 (electores) y habíamos impreso más de 150,000 papeletas, pero ciertamente 50,000 votantes es una cantidad considerable porque les correspondía a los candidatos sacar la gente a votar y lo hicieron”, señaló.

Por su parte, Ortiz, uno de los tres candidatos a la presidencia de la pava, aseguró que existen muchos factores por los cuales no se obtuvo una participación masiva como en momentos anteriores en la historia de la colectividad.

“Hay muchos factores. Este es un tipo de contienda que no se daba hace 29 años dentro del PPD. Desde aquel entonces hay menos personas en el país, hay menos colegios, el panorama político es distinto, eso tendrá su momento de análisis. Ahora, el PPD como partido, debe asegurarse de que el proceso termine y que se haga ese conteo de manera confiable porque lo que no puede suceder es que haya un cuestionamiento del proceso porque eso sería malo para el PPD”, aseguró el representante.

Ortiz reconoció sin embargo que existe mucho espacio para mejorar dentro del proceso de primarias del partido, aunque dijo apoyar el esfuerzo del equipo del comisionado electoral durante el evento y el subsecuente escrutinio.

“Yo coincido con algunas decisiones y discrepo de otras. En el camino vimos que algunas determinaciones estuvieron erradas, como fue la de los colegios. Nosotros en marzo levantamos la preocupación con la cantidad de colegios. Pero, en términos generales, hay mucho que mejorar, pero no nos vamos a concentrar en buscar responsables, creo que debemos atender esto y salvarnos de un mal mayor y ese mal mayor es una elección cuestionada”, dijo.

“Mi equipo se va a asegurar de que se cuenten todos los votos, míos y de mis compañeros”, aseguró.

Por su parte, Hernández aseguró que ya había anticipado los pocos colegios disponibles para los electores y, por ende, esperaba también una menor participación.

“Por eso es que este servidor, hasta la último momento, le pidió incluso a la Junta de Gobierno que se reuniera para discutir este asunto. Hay muchos, muchos casos de personas que estuvieron en fila interminable. En el caso de mi pueblo, por ejemplo, que mi pueblo salió a la calle a votar masivamente por este servidor, pero tuvieron que esperar casi tres horas en una fila y peor aún, tuvieron que esperar que buscaran papeletas de otro municipio para que se pudiera contabilizar el voto”, lamentó el alcalde de Villalba.

“Cientos de personas se fueron, así que eso ocurrió en muchos otros municipios que tenían más amplio apoyo a este servidor. Así que de cara al futuro, siempre dije que en la medida en que se abrieran más colegios iba a haber mayor participación, pero en la medida en que hubieran menos colegios, pues obviamente la participación iba a ser menor”, añadió.