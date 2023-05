“Yo me volví loco. Después de eso, no pude ni dormir”, relata hombre que halló cuerpo de bebé en playa de Loíza

Lo que pretendía ser un día de playa para una pareja que visitaba la playa Vacía Talega en Loíza, se vio empañado luego que al buscar un lugar para sentarse, hallaron el cuerpo de un bebé de pocos días de nacido.

Relató el hombre a Telenoticias que estaba cubierto con una funda de almohada y al darle la brisa pudo percatarse que el infante, que se presume era un varoncito, tenía rastros de sangre en el rostro.

“Se le veía un poquitito de sangre, no sé si en la boca o por debajo de la nariz. Para mí fue bien impactante mano”, dijo el hombre que habló con Telenoticias.

Indicó que el cuerpo fue hallado en un área apartada de la playa. Le sorprendió que los padres de la criatura lo hayan abandonado de esa manera.

“Yo me volví loco. Yo empecé a mirar para todos lados. Yo no sé ni el tiempo que llevaba él allí. Me chocó. Después de todo eso, no pude ni dormir”, relató.

Mientras, la Policía confirmó a Telenoticias que el infante era un varón y vestía un mameluco y una gorrita de recién nacido.

La directora de CIC de Carolina dijo que pidieron ordenes judiciales para iniciar la investigación con los hospitales de San Juan, Carolina y Fajardo. Se les pedirá todos los nombres de la mujeres que han dado a luz entre abril y mayo.

Dijo, además, que no se ha recibido confidencias aún y exhortó a la ciudadanía a cooperar con información que los lleve a esclarecer el caso.

El Instituto de Ciencias Forenses, por su parte, trabajaba con la autopsia del infante para conocer la causa y manera de la muerte.