Laboratorios denuncian cambios de tarifas por parte de planes médicos que afectan a pacientes y proveedores

La Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), denunció por medio de su presidente Wilson López una nueva determinación de los planes médicos que afecta a pacientes y proveedores, al cambiar “unilateralmente” las tarifas contratadas con ASES.

“El 18 de abril de 2023, First Medical Health Plan, aseguradora contratada por ASES para proveer servicios médico-hospitalarios a los suscriptores del Plan de Salud del Gobierno bajo el programa de Medicaid, emitió mediante carta, un cambio unilateral a las tarifas contratadas con efectividad retroactiva al 1 de enero de 2023. Esta reducción unilateral y retroactiva representa una clara violación a la Ley de Pago Puntual y al Código de Seguros de Puerto Rico. La aseguradora se defiende alegando que es un mandato por parte de ASES, quien no tiene facultad en ley para intervenir en la contratación con los proveedores”, explicó López.

El líder del sector de laboratorios denunció que esta situación es provocada por “la inacción de ASES y la Oficina del Comisionado de Seguros en detener lo que claramente son violaciones al Código de Seguros, la Ley de Pago Puntual, y las leyes de Medicare y Medicaid. Las aseguradoras están totalmente por la libre sin un gobierno que las regule”.

Del mismo modo señaló que la ley orgánica de ASES, Ley Núm. 72-1993, responsabiliza a ASES por garantizar el cumplimiento con el Código de Seguros y leyes pertinentes de parte de las aseguradoras contratadas para el Plan de Salud del Gobierno.

“Hoy el secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado expresó en los medios que investigará a grupos médicos y aseguradoras, aquí le presentamos uno de los casos que deben ser evaluados”, destacó López.

La Asociación de Laboratorios lleva en estos momentos un recurso legal de Mandamus buscando el auxilio de la rama judicial para obligar a ASES cumplir con las leyes antes mencionadas, y que resuelva todas las querellas radicadas desde el 2017 en contra de las aseguradoras contratadas y que hasta el momento han sido ignoradas para favorecer económicamente a las aseguradoras.

“Al ser un proceso judicial, este tomará tiempo, y mientras tanto los suscriptores del Plan de Salud del Gobierno (PSG) bajo el programa federal de Medicaid, y los proveedores sufren las consecuencias de la inacción y falta de controles requeridos por ley a ASES”, añadió.

Del mismo modo indicaron que con las reducciones en las tarifas impuestas por los planes médicos contratados por ASES, son miles las pruebas de laboratorios cubiertas por Medicare que no están disponibles a los suscriptores del PSG porque estas tarifas no cubren los costos de las pruebas; en especial de aquellas enviadas a laboratorios externos o de referencia.

Según el Center for Desease Control (CDC) el 70% de las decisiones médicas se basan en los resultados de las pruebas de laboratorios. Con las tarifas impuestas por las aseguradoras contratadas por ASES, los suscriptores no tienen acceso a las pruebas que necesitan para un buen diagnóstico y seguimiento, por lo que esto afecta la calidad de los servicios, calidad de vida y la vida misma de los pacientes. “Esto en clara violación a la Ley de Medicare y Medicaid; y por el beneficio económico de los planes médicos contratados”, añade la comunicación.

“Estos abusos no atendidos por ASES, ni por el Comisionado de Seguros, han causado el colapso de nuestro sistema de salud. No es que no tenemos suficientes fondos para tener un buen sistema de salud; es el mal uso, y abuso de los fondos que tenemos. La salud y la calidad de vida de todos los habitantes de la Isla, tú y tus seres queridos están en las manos de las aseguradoras; y estas están por la libre sin un gobierno que las regule”, insistió la ALC.