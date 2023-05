Pierlusi asegura que los electores han “abandonado” al PPD

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que la participación en la elección especial del Partido Popular Democrático fue escasa y que obedece a que un gran sector de votantes lo han abandonado.

“Ante la muy escasa participación electoral en la primaria del PPD para su presidencia, es obvio que hay un gran sector de votantes que han abandonado las filas de ese Partido. Y estoy convencido de que la inmensa mayoría de los que se ausentaron en esa votación atesoran su ciudadanía americana y creen en la unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos”, compartió el primer ejecutivo en declaraciones escritas previo a conocerse al nuevo presidente del PPD.

“Mientras tanto en el Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico seguiremos enfocados en echar a Puerto Rico hacia adelante teniendo la mejor relación posible con el gobierno de Estados Unidos y reclamando ante todo la Igualdad que nos merecemos como ciudadanos americanos que somos”, sostuvo.

Según el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro, más de 47,000 electores ejercieron su derecho al voto hoy para elegir al nuevo presidente de la colectividad. Midieron fuerzas en esta elección especial, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y el representante Jesús Manuel Ortiz. Maldonado, por su parte, ya aceptó su derrota y le reconoció la victoria al representante.

Al momento, según datos ofrecidos por el Partido, en la delantera prevalece el representante con un 47.88% de los votos, seguido de Hernández con un 43.75% y Carmen Maldonado con un 8.38%. Se han escrutado 171 de los 236 colegios lo que representan 41,114 de los votos.

No obstante, el el saliente presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, dijo hoy que una vez se conozcan los resultados de la elección especial de colectividad, todos los populares deben trabajar junto al nuevo presidente o presidenta “para tener a este partido listo al ciclo electoral y listo para ganar las elecciones del 2024 “.

“La persona que salga favorecida en esta elección de hoy presidirá el partido y tendrá la encomienda de mantener el partido militante y unido, pero no solamente él, todos nosotros, todos los populares tenemos esa responsabilidad y yo todo los días, tenga o no tenga posiciones de liderato, me he distinguido por mantener la unidad y la militancia del partido, evitando controversias innecesarias, haciendo los planteamientos en los foros correspondientes y propiciando la unidad de la colectividad. Exhorto a todos los populares a unirse con esta junta de Gobierno y ser militante”, dijo ante la prensa en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra previo a conocerse los resultados finales de la contienda electoral.

“Quiero decirle a todos los populares que a partir de que se conozca los resultados hoy, mañana todos cerramos filas a trabajar unidos y militantes con el que los populares seleccionaron con su voto para tener a este partido listo al ciclo electoral y listo para ganar las elecciones del 2024″, dijo por su parte Dalmau.