“Se nos juzga por hablar la verdad”: Pastora reacciona tras expresiones racistas y homofóbicas

Luego de realizar expresiones racista y homofóbicas contra varios líderes políticos, Iris Nannette Torres, pastora de la Iglesia El Caballero de la Cruz, reaccionó este sábado asegurando que es juzgada por “hablar la verdad”.

“A mi no se me está criticando por ladrona, ni porque FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) me dio $32 millones, ni porque hemos hecho trampa... a nosotros se nos juzga por hablar la verdad y enfrentar al gobierno”, dijo Torres en un discurso que fue aplaudido por los feligreses.

La fémina aseguró que seguirá llevando su mensaje de manera “apasionada”, al tiempo que especificó que mantener su postura “le ha costado”.

“Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a continuar. No vamos a detenernos... las palabras se las lleva el viento cuando usted sabe lo que está haciendo”, agregó.

La semana pasada, Torres catalogó de “diabólico” las políticas de identidad de género que se han presentado en la legislatura.

En su mensaje, la líder religiosa criticó también que la industria del cine haya decidido cambiar personajes de varias películas animadas para niños por actores de la raza negra o de la comunidad LGBTTQI+.

“Si hay seres humanos racistas en el mundo son los negros. Me han quitado la figura de Aunt Jemima del pote de syrup de pancakes, han cambiado la sirenita, han puesto una sirena negra que es más fea que la palabra boo. Cambiaron el hada madrina de Cinderella por un macho, bueno físicamente es varón, negro, vestido de mujer, es un afán, es satánico, es diabólico y te quieren llevar esto a tu trabajo, a la iglesia, a la comunidad a tu casa, a tu cama, a la escuela. ¿Cuándo este país va a entender que los niños necesitan ser defendidos por nosotros?”, expresó.

Además, atacó a la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassen, sobre quien se refirió como “negrita” y le pidió al senador independiente José Vargas Vidot que se fuera a “bañar”.

Sus expresiones se dan debido a que estos legisladores son los autores del Proyecto del Senado 136, que propone enmiendas a la Ley que prohíbe el discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género en el Empleo para ampliar su implementación a cualquier gestión gubernamental, pública o privada.

“Ana Irma Rivera Lassen que es negra y no hay problema que sea negra pero es mala, Rafael Bernabe que vergüenza que tenga el nombre de mi padre, José Varga Vidot... a ese yo le voy a enviar una canastita bien bonita, con esponjas, con líquidos de baño, cepillo de dientes, desodorante, aseo personal, shampoo...”, añadió.

La pastora también criticó la ley que ordena declarar emergencia por violencia de género en Puerto Rico, medida que catalogó como “disparate” asegurando que “hay un solo género, el humano”.

“Quizás soy feo para la gente, pero soy lindo para Dios”: Vargas Vidot ante insultos de pastora

Luego de las expresiones de contenido racista e insultos contra Ana Irma Rivera Lassen y José Vargas Vidot por parte de una pastora ambos reaccionaron al ser señalados directamente.

“Es como tirarme al piso y patearme, patear la Fe, patear el esfuerzo de mi mamá, patear el amor, por eso es que yo no puedo responder a esas palabras porque yo no aprendí ese vocabulario, yo soy valioso para Dios, quizás soy feo para la gente pero soy lindo para Dios”, expresó Vargas Vidot en entrevista con Telenoticias (Telemundo).

Por su parte, Rivera Lassen, lamentó que se entrelace la “maldad” con los temas de raza en un discurso de odio.

“Me parece espantoso hacer esas intersecciones de la maldad con los temas de raza y los temas de orientación sexual o identidad de género. Me parece que es precisamente lo que hemos estado llamando la atención de que el pueblo de Puerto Rico tiene que caminar en otra dirección, no podemos seguir diciéndole al pueblo de Puerto Rico que los discursos de odio están bien”, expresó Rivera Lassen.