Múltiples señalamientos contra aspirante del PNP a San Juan en auditoría del Contralor Electoral

El candidato a la alcaldía de San Juan con más señalamientos en las auditorías del Contralor Electoral, fue el aspirante primarista por el Partido Nuevo Progresista, Manuel “Palomo” Colón Pérez. A su campaña se le señalaron cuatro instancias de violación a la ley y reglamentación aplicable.

Las multas ascendieron a $5,861.84, pero se le redujeron a $658.38 de multa al comité y $100 adicionales al tesorero de la campaña.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia presentada por el Comité Amigos Manuel “Palomo” Colón Pérez revelaron que el financiamiento de la campaña para las elecciones generales del 2020 no se realizó de acuerdo con la Ley y la reglamentación aplicable, debido a las situaciones que se comentan en los hallazgos uno (1) al cuatro (4), que conlleva la imposición de multas administrativas”, lee el informe del Contralor Electoral. Específicamente los señalamientos son sobre: ingresos no depositados en la cuenta de banco del comité de campaña, pagos en efectivo mayores de $250, ingresos y gastos no informados en exceso al 10% y deficiencias en controles internos.

Inicialmente hubo ocho señalamientos, pero solo prosperaron cuatro. Estos fueron los señalamientos iniciales:

Informes de ingresos y gastos no radicados. Ausencia de cuenta bancaria para depósito de donaciones y pago de gastos. Ingresos no depositados en la cuenta de banco del comité de campaña-parcial. Ingresos y gastos no informados. Donativos anónimos en exceso de $50. Donantes no identificados conforme a la Ley. Deficiencias en controles internos-parcial. Requerimiento de documentos firmados solicitados por la OCE.

Sobre el primer hallazgo que prevaleció, se establece lo siguiente: “El 1 de mayo de 2020 el aspirante realizó una aportación en especie por quinientos veinticinco dólares con noventa y seis centavos ($525.96). La aportación del candidato fue un pago realizado directo al suplidor. Además, realizó dos (2) pagos de su peculio por la suma de cuatrocientos ochenta dólares ($480.00), para un total de mil, cinco dólares con noventa y seis centavos ($1,005.96) de ingresos no depositados en la cuenta de campaña”.

“Los depósitos del 15 y 27 de julio de 2020 se depositaron en su totalidad; la información fue un error por parte del Tesorero. El hallazgo del 1 de mayo de 2020 se solicita reducción de multa”, reaccionó el comité de campaña. Sin embargo, el señalamiento se mantuvo. La multa impuesta sería de $2,011.92. Sin embargo, se redujo a $201.19 porque así lo permite el Reglamento Núm. 14, supra.

Sobre el segundo hallazgo se plantea que “el auditado realizó un pago en efectivo mayor a doscientos cincuenta dólares ($250.00). El pago corresponde a una aportación del candidato en especie por la cantidad de quinientos veinticinco dólares con noventa y seis centavos ($525.96) realizada el 1 de mayo de 2020. Sin embargo, las aportaciones del candidato deben ser depositadas en la cuenta bancaria del comité. El comité debe realizar un petty cash para poder realizar pagos en efectivo menores de doscientos cincuenta dólares ($250.00)”. La reacción fue pedir que prevaleciera la multa, pero reducida. La multa era de $1,051.92, pero se redujo a $105.19. Al tesorero se le impuso una multa de $100.00.

El tercer hallazgo apunta que se dejó de informar un total de $41,405.42 en ingresos, para un 42% del total de ingresos y $83,525.24 en gastos, para un 85% del total de gastos. Una vez más, la reacción fue pedir que prevaleciera la multa, pero reducida. La multa era de $2,500.00 y se redujo a $250.

Finalmente el cuarto hallazgo es sobre deficiencias en controles internos. En 56 ocasiones el comité auditado no retuvo facturas o recibos de los desembolsos realizados.

“Se entregaron estados bancarios y documentación de respaldo. Para los hallazgos en los que prevalezca multa administrativa, se acepta el señalamiento y amablemente se solicita una reducción de multa”, reaccionó la campaña. La multa fue de $250, pero se redujo a $100.

Luego de la campaña electoral, Colón Pérez fue nombrado a una posición de confianza en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. En enero pasado, fue removido de su cargo como director de recursos humanos en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR).