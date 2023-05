Todavía nadie ha radicado para llenar vacante de representante Díaz Collazo

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos dijo el viernes que todavía ninguna persona ha radicado para llenar la vacante del fenecido representante José Aníbal Díaz Collazo.

Esto a pesar de que hay un reclamo para que la senadora Gretchen Hau ocupe la vacante.

“A este momento no se ha sometido ninguna candidatura, el proceso está abierto. Si hemos escuchado y tomado nota de que los comités municipales de Cidra y Cayey han hecho una expresión de favorecer a la senadora Hau, pero eso no quiere decir que no puedan presentarse otras candidaturas. Así que estaremos pendiente al cierre de candidaturas que es mañana al mediodía.

La Asamblea para escoger a la persona se realizará el sábado 13 de mayo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, expresó el miércoles su respaldo a Gretchen Hau para ser la representante del distrito 29, tras el fallecimiento del legislador José Aníbal Díaz Collazo.

“Estamos confiados en que la decisión de respaldar a Gretchen Hau dará continuidad a la gran obra y gesta de su predecesor”, mencionó Hernández Montañez en declaraciones escritas.

“Conocemos su dedicación, integridad y trabajo en beneficio de sus constituyentes. El liderato de Cayey y Cidra ha elegido a la persona correcta para mantener la mayoría en la Cámara y fortalecer la papeleta en las próximas elecciones”, agregó.

Hernández Montañez agradeció a José Luis Dalmau Santiago, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), por atender rápidamente la vacante del distrito representativo 29 y a la Junta de Gobierno del PPD por respaldar la elección por voto de los delegados de Cidra y Cayey.