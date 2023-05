Luz Nereida Vélez: “Usted no representa a los verdaderos cristianos”

La periodista, Luz Nereida Vélez, reaccionó este jueves a las expresiones racistas, homofóbicas y ofensivas por parte de una líder religiosa contra diversas figuras políticas de Puerto Rico.

En un discurso realizado en el culto de la Iglesia El Caballero de la Cruz, la pastora, Iris Nannette Torres, catalogó de “diabólico” las políticas de identidad de género que se han presentado en la legislatura y también criticó que la industria del cine haya decidido cambiar personajes de varias películas animadas para niños por actores de la raza negra o de la comunidad LGBTTQI+.

Sobre el discurso de la pastora, Vélez expresó: “La voy a llamar por su nombre Nannette porque el de Pastora le queda grande… que triste fue verla y escucharla en una prédica lanzando burlas, humillaciones y faltas de respeto por color de piel, por amar o haber escogido ser un servidor público como carrera (sic.)”

“Usted no representa a los verdaderos cristianos .. sabe por qué? Porque su discurso es uno lleno de odio, de violencia verbal y mofa … y eso no representa al Dios que yo conozco. Usted no practica nada de los mandamientos … Dios es amor, ama a tu prójimo como a ti mismo …Usted como todos tiene un techo de cristal y lo menos que puede hacer es señalar despectivamente a otros (sic.)”, continúo.

“Su palabra debería ser una conciliadora, de paz, de empatía, tolerancia pero no prefiere insultar que amar, abrazar y perdonar. Reflexione, ore y pídale al Padre sabiduría y discernimiento … porque sembrar rencor en los corazones no viene de Dios. Aprenda a respetar para ser respetada… porque usar el nombre de Dios en vano es pecado. Bendiciones! (sic.)”, concluyó la periodista.

Las expresiones racistas, homofóbicas y ofensivas de la pastora han generado indignación a través de las redes sociales, luego de que se difundiera el video del discurso que realizó en el culto de la Iglesia El Caballero de la Cruz.

“Si hay seres humanos racistas en el mundo son los negros. Me han quitado la figura de Aunt Jemima del pote de syrup de pancakes, han cambiado la sirenita, han puesto una sirena negra que es más fea que la palabra boo. Cambiaron el hada madrina de Cinderella por un macho, bueno físicamente es varón, negro, vestido de mujer, es un afán, es satánico, es diabólico y te quieren llevar esto a tu trabajo, a la iglesia, a la comunidad a tu casa, a tu cama, a la escuela. ¿Cuándo este país va a entender que los niños necesitan ser defendidos por nosotros?”, expresó.

Además, en el discurso, ataca a la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassen sobre quien se refirió como “negrita” y le pidió al senador independiente José Vargas Vidot que se fuera a “bañar”.

Sus expresiones se dan debido a que estos legisladores son los autores del Proyecto del Senado 136 que propone enmiendas a la Ley que prohíbe el discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género en el Empleo para ampliar su implementación a cualquier gestión gubernamental, pública o privada.

“Ana Irma Rivera Lassen que es negra y no hay problema que sea negra pero es mala, Rafael Bernabe que vergüenza que tenga el nombre de mi padre, José Varga Vidot... a ese yo le voy a enviar una canastita bien bonita, con esponjas, con líquidos de baño, cepillo de dientes, desodorante, aseo personal, shampoo...”, añadió.

La pastora también criticó la ley que ordena declarar emergencia por violencia de género en Puerto Rico, medida que catalogó como “disparate” asegurando que “hay un solo género, el humano”.

Al momento, la líder religiosa no se ha expresado sobre la ola de críticas que ha recibido a través de las redes sociales.

Mire desde el minuto 33:00