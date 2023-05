Dalmau al gobernador: “El que tiene mucho insulto en la lengua, es que tiene poco o nada en la cabeza”

“El que tiene mucho insulto en la lengua, es que tiene poco o nada en la cabeza”, con esta cita de Luis Muñoz Marín, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, refutó las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi luego que el cuerpo legislativo que preside colgara el nombramiento de la directora de Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), Nannette Martínez Ortiz.

Para entonces, Pierluisi habría dicho que la movida del Senado de colgar la nominación de Martínez Ortiz fue “actuar en la cuneta”. No obstante, Dalmau, tildó las expresiones como un insulto al cuerpo legislativo y exigió respeto al primer ejecutivo.

“Nosotros podemos ser fogosos en nuestros planteamientos pero tiene que haber un respeto. Yo recuerdo en una ocasión donde el gobernador me dijo a mí que él no se iba a reunir con determinado legislador por que le había faltado el respeto. Entonces, el gobernador ahora le falta el respeto al Senado porque no lo complace en un nombramiento específico”, manifestó.

“Tiene que haber un respeto a la constitución. La Constitución dice que el gobernador puede nombrar a quien quiera y el Senado atiende o rechaza y confirma a quien quiera sin dar explicaciones, ese es el poder constitucional. Se le exige más al legislador que explique cuáles son las motivaciones, los intereses, las razones políticas por las que vota a favor o en contra, pero nunca se les cuestiona al gobernador cuáles son las motivaciones que tiene para nombrar una persona, que en ese caso no tiene ni la preparación académica ni la experiencia para ocupar ese cargo y esa mi opinión”, añadió.

Dalmau señaló que la reacción del gobernador es contraria a la que tuvo cuando los legisladores de su partido se expresaron en contra de otra de sus nominadas, en este caso la procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra.

“Yo respeto la decisión del gobernador y él debe respetar la mía, pero cuando recibo ese insulto hubo dos cosas que me llamaron la atención. Cuando los legisladores de su partido unánimente y públicamente se expresaron en contra de la candidata y nominada a la procuraduría de la mujer, pensaba lo mismo de sus compañeros legisladores y numero dos, yo siempre he dicho que ´el que tiene mucho insulto en la lengua, eso es una cita de Luis Muñoz Marín, es que tiene poco o nada en la cabeza”, dijo.

En tanto, Dalmau indicó que oportunamente señalará una fecha para llevar a comisión ejecutiva el nombramiento de la directora de PRITS y rechazó que hubiese alguna negociación con Fortaleza.

“Hice un compromiso con todos los senadores de todos los partidos de que lo vamos a volver a evaluar conforme a los resultados de la pasada votación que hubo un empate y que el empate provocaba que no se aprobara. Había unas interpretaciones distintas sobre qué grupo de los 12 que votaron a favor y en contra tenían derecho a pedir una reconsideración. Había distintas interpretaciones parlamentarias y yo preferí pedir la reconsideración y que lo volvamos a discutir en la comisión de nombramiento”, sostuvo.