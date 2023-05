Realizarán caravana en Mayagüez en contra de los aumentos de la luz

El grupo Oeste Contra LUMA anunció que realizarán este jueves, una caravana en contra de los aumentos en la factura de la luz para el pago a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La caravana saldrá a las 4:30 de la tarde de la intersección de la avenida Corazones y la carrtera #2, donde se encuentra la tienda Pepe Ganga, y recorrerá las urbanizaciones Felisa, Sultana y Sultanita.

“Seguimos llevando el mensaje de No Más Aumentos en la factura de la luz para pagar unos bonos que ya la jueza Swain determinó que son bonos no asegurados. Tomaremos las calles de Mayagüez en caravana donde educaremos y nos haremos sentir. Este país no aguanta un aumento más”, explicó Juan Carlos Martínez Cruzado, coordinador de la campaña No Más Aumentos en Mayagüez.

Martínez Cruzado recalcó que los aumentos a la factura siguen siendo una amenaza real pues la Junta aún insiste en ellos.

Por su parte, Francisco Vargas Alcántara, organizador comunitario del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, detalló que “La caravana tiene como fin seguir denunciando la amenaza que tenemos de más aumentos en la factura, aumentos que pretende imponernos la Junta por los próximos 50 años y que se verán reflejados en el costo de los servicios y de la comida. Queremos que la gente sepa que hay alternativas para que no se aumente la tarifa para pagar una deuda que puede y debe ser cancelada”, añadió.

La caravana hará varias paradas en el camino donde los participantes repartirán hojas sueltas con información sobre el efecto desastroso de los aumentos en la factura a los ciudadanos.

LUMA Energy informó a sus clientes sobre la probabilidad de interrupciones de servicio rotativas debido a problemas de generación eléctrica.

La empresa exhorta a la conservación de energía para minimizar dichas interrupciones.

“Continuamos monitoreando de cerca la probabilidad de interrupciones de servicio rotativas por esta situación relacionada con la generación”, indicó LUMA Energy en un comunicado.

Para reducir las interrupciones, LUMA sugiere a sus clientes ahorrar energía, especialmente durante las horas pico, entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche. “Exhortamos a nuestros clientes a conservar energía”, agregó la compañía.

LUMA Energy brinda consejos para conservar energía en su página web, donde los usuarios pueden encontrar información sobre cómo ahorrar energía y dinero: https://lumapr.com/residencial/ahorrando-energia-y-dinero/.