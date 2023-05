Alcalde de Guaynabo invertiría $2 millones más en el abandonado Museo de la Música

El alcalde de Guaynabo, Edward Alexis O’Neill Rosa, invertiría alrededor de $2 millones adicionales en el Museo de la Música, proyecto que bajo la pasada administración ya se habían invertido cerca de $16 millones y nunca se utilizó.

O’Neill Rosa, quien asumió las riendas del municipio luego del arresto por corrupción de exalcalde Ángel Pérez, indicó que actualmente trabajan en unos estacionamiento adicionales en el área para poder hacer una subasta y poder terminar el controvertible museo que en primera instancia se llamaría Rafael Ithier en honor al director de El Gran Combo de Puerto Rico, pero el músico declinó que llevara su nombre.

El primer ejecutivo municipal señaló que espera culminar los trabajos en el lugar para poder mercadear la estructura y aseguró que venderlo no es una opción porque el comprador no pagaría por lo ya invertido por el ayuntamiento.

“Tú no puedes mercadear algo que está abandonado. Si lo vas a mercadear de la manera que lo estás mercadeando, la gente no va a tomar interés, no va a tener ganas de hacer nada y si lo vas a vender, te lo van a comprar como bacalao podrío, como uno dice. Y esa no es la intención porque hay dinero de las arcas municipales ahí metidos. Son alrededor de $16 millones y yo como alcalde tengo que ser responsable con mi pueblo y es lo que he llevado haciendo desde que llegamos en enero”, dijo el primer ejecutivo municipal en entrevista con Metro Al Mediodía.

O’Neill Rosa, hijo del convicto exalcalde de este municipio, Héctor O’Neill García, dijo que la pasada administración recibió una demanda por $1.3 millones por parte del contratista a quien se le adeudaba dinero por los trabajos en el Museo. No obstante, transaron el pleito por $1.2 millones, sin embargo al proyecto le faltaba la inversión de miles de dólares para culminarlo.

“Qué es más fácil termínarlo y lo mercadeamos o abandónarlo. Entiendo que es más fácil y práctico terminar el proyecto porque pagaste casi todo. La deuda era de $186,000, oye termínalo y mercadéalo, véndelo, pero no pasó. Ahora me va a costar un poco más caro porque hay un abandono”, sostuvo.

El alcalde estima que al final el Museo de la Música termine costándole al municipio unos $18 millones.

“No podemos dejar las cosas abandonadas, yo tengo que terminarlas para saber qué dirección voy a coger. Hay muchos promotores pendientes al museo porque no es un museo particular, es un museo bien digitalizado, bien avanzando. Es algo muy bonito y es cuestión de terminarlo”, apuntó.

El líder municipal explicó que como medida para recuperar la inversión, alquilará varios espacios como lo es un restaurante que cobija el museo. De igual manera, la estructura cuenta con un estudio de grabación y anfiteatro que también será rentados.

Las declaraciones del alcalde se dan luego de que ayer, la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, revelara que lo que sería el Museo se convirtió en una inversión de más de $15 millones que no ha tenido ninguna utilidad.

“Se formalizaron 16 contratos y 22 enmiendas con cinco contratistas para servicios de diseño, construcción, inspección, supervisión y estudio de suelo, sin embargo, al 2020 el Museo no se estaba utilizando”, indica la contralora en el informe.

La obra había quedado detenida durante la administración del alcalde Ángel Pérez, quien fue declarado culpable por soborno, extorsión y conspiración el 22 de marzo de 2023 en el Tribunal Federal.

Además, señala que el Municipio compró una planta de concreto mezclado por $221,158 a un proveedor de Kentucky, para producir concreto de alta calidad, no obstante, esta no ha cumplido con el objetivo para el cual fue adquirida y actualmente se encuentra deteriorada y cubierta de vegetación.

“Esta adquisición tenía el propósito de reducir sus costos de construcción y dar servicios de hormigón a otros municipios y empresas privadas. Sin embargo, esta inversión no ha tenido utilidad ya que la planta está deteriorada, cubierta de vegetación y no se había instalado”, lee el documento.

Con relación a la planta de concreto, O’Neill Rosa indicó que será subastada.

“No voy con la planta, la voy a subastar y vamos a seguir con los mixes, que es un camión que es más compacto que mezcla la arena y la piedra cuando la vayas a utilizar. Para los proyectos que quiero hacer no me interesa venderle cemento a nadie ni hacer una compañía más en el municipio para tirar el cemento. Es mejor contratar, me ahorro el acarreo, me ahorro el camión Para ser un municipio y hacerlo más práctico, la solución es subastar la planta”, puntualizó.