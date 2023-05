Rinde cuentas ante el PPD legislador Orlando Aponte

A eso de las 10:00 am de hoy, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando José Aponte Rosario, llegó hasta la sede del colectivo en Puerta de Tierra para rendirle cuentas a sus correligionarios sobre un alegado incidente de violencia doméstica reportado por su esposa.

El representante fue convocado por el partido para escuchar la versión del legislador, sin embargo, Aponte Rosario, visiblemente compungido, fue parco en sus expresiones con la prensa.

“Es una situación difícil que no se la deseo a nadie, pero la enfrento con valentía y vengo aquí a aclarar cualquier duda y a pedirles que me den el debido proceso”, señaló el legislador que representa al Distrito 26 de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo a su entrada al recinto.

Voy a pedirles que me permitan subir y cuando termine les puedo contestar las preguntas, no quisiera hacer mas comentarios antes de poder contestar las preguntas de los compañeros””, añadió, aunque no explicó por qué no avisó de la situación a su partido como estipula el reglamento.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reafirmó que la reunión es un acto de deferencia con el legislador para permitirle explicar su versión de los hechos y el por qué no notificó a la colectividad.

“Nos estamos reuniendo en la sede del partido porque esta determinación y esta reunión es un asunto estrictamente político partidista, porque en el foro de la cámara hay un proceso ético que está comenzando hoy. Hay reunión de los miembros de la Comisión de Ética de la Cámara a las 11:30″, indicó Hernández Montañez antes de comenzar la reunión.

“Hoy estamos realizando la reunión que debió estar pautada para la semana pasada para que el compañero, que tiene una querella, le rinda cuentas al caucus y explique. Aquí hoy no va a haber una determinación de caucus, no habrá una expresión formal, por eso hacemos estas expresiones, porque tenemos que respetar el proceso en la Cámara”, añadió.

El presidente de la mayoría PPD en la Cámara explicó que no se realizó la reunión la pasada semana debido al luto guardado por la muerte del legislador popular, José Aníbal Díaz Collazo.

Hernández Montañez señaló que lo que se busca con esta reunión es crear un puente de comunicación efectivo con el legislador como dispone tanto el reglamento del PPD como el de la Cámara de Representantes. No obstante, admitió que Aponte Rosario violó ambos reglamentos al omitir la información.

“Lo idóneo hubiera sido que el compañero lo hubiera notificado a todos nosotros y que no nos enteráramos mediante los medios noticiosos, ni como colectividad ni como Cámara, así que hoy estamos corrigiendo eso”, dijo.

“No olvidemos que esto es un proceso ‘ex parte’, donde no se ha ventilado y el todavía no se ha presentado frente al tribunal para plantear su posición, pero nuestra delegación tiene una deferencia porque todos somos un grupo de hombres y mujeres que nos debemos al colectivo y que tenemos que ser sinceros entre nosotros, y esa sinceridad y esa comunicación se tiene que dar hoy”, añadió.

Aunque Hernández Montañez no quiso especificar a qué se pudiera estar enfrentando el legislador, no descartó hasta una posible expulsión del colectivo si así se determinara en el caucus cameral.