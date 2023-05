Biden permitirá que afganos permanezcan más tiempo en EEUU

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden continuará permitiendo que decenas de miles de afganos que huyeron del control del Talibán hace más de dos años permanezcan y trabajen en Estados Unidos, luego de que se han estancado las labores legislativas con las que se pretendía resolver permanentemente su estatus migratorio, de acuerdo con dos personas al tanto del plan.

Tan pronto como este verano, los refugiados elegibles podrán renovar sus permisos temporales de trabajo y protecciones contra la deportación por otros dos años, según dos funcionarios del gobierno, quienes hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que no están autorizados a declarar sobre planes que no han sido dados a conocer. Las protecciones se otorgaron inicialmente en 2021 y se renovaron el año pasado.

El plan es una solución temporal para los más de 76.000 afganos que llegaron a Estados Unidos después del caótico retiro militar de los soldados estadounidenses, uno de los momentos más oscuros de la presidencia de Biden. Muchos de los que arribaron al país han trabajado con funcionarios federales, algunos de ellos durante años, como traductores, intérpretes y en otras funciones.

CBS News fue el primer medio en informar sobre las renovaciones. Se tiene previsto que el Departamento de Seguridad Nacional emita un anuncio oficial a finales de esta semana.

Grupos defensores de los migrantes y veteranos que han estado trabajando conjuntamente con el gobierno para encontrar una solución más permanente a la situación de los afganos señalaron que la medida es una solución temporal, pero mejor que nada.

“Los afganos han estado languideciendo en nuestras costas a la espera de una respuesta a largo plazo y el Congreso sigue jugando con su futuro”, dijo Shawn Van Diver, un veterano de la Armada y director de #AfghanEvac, una coalición que apoya las labores de reasentamiento de afganos. Pero señaló que le complace que el gobierno federal les permita quedarse en el país mientras el Congreso no logra hallar una solución.

El gobierno de Estados Unidos admitió temporalmente a los refugiados como parte de la Operación Bienvenida a los Aliados, la mayor iniciativa de reasentamiento en el país en varias décadas, con la promesa de ofrecer una vía para vivir en Estados Unidos a cambio de sus servicios.

Un grupo bipartidista de legisladores tenía la esperanza de solucionar el estatus migratorio de los afganos como parte de un paquete de financiamiento gubernamental de fin de año en diciembre. La propuesta les habría permitido solicitar la ciudadanía a partir de agosto, cuando su estatus temporal estaba por expirar, tal como se había hecho anteriormente con refugiados de otros países, como Cuba, Vietnam e Irak.

Pero ese intento fracasó debido a la oposición de algunos republicanos, en particular del senador Chuck Grassley, quien argumentó el año pasado que la iniciativa había ido demasiado lejos al incluir a evacuados más allá de “aquellos que fueron nuestros aliados durante los últimos 20 años” y brindar una vía a la residencia sin los filtros requeridos.

Algunos legisladores esperan que, ahora que se añadieron filtros avanzados a la propuesta, pueda obtener el apoyo necesario para avanzar en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y en el Senado, donde los demócratas gozan de una mayoría marginal.

“Va al centro de la cuestión sobre si Estados Unidos mantiene su promesa de protección a sus aliados”, dijo el lunes Helal Massomi, un evacuado afgano y asesor de políticas afganas en el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados. “El Congreso necesita cumplir la promesa de nuestro país y dejarle en claro a los afganos que este país es más que su refugio temporal... es su hogar”.