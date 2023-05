Conductor borracho que arrolló a joven en el 2020 pasará cinco años en prisión

El juez William Machado Aldarondo dictó el lunes sentencia contra Daniel Ortiz Torres, por atropellar bajo los efectos del alcohol a la joven Laura Pérez Hernández, en hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2020.

Ortiz Torres fue sentenciado a 5 años de cárcel; 5 años de revocación de licencia de conducir. Además deberá someterse al Panel de Impacto a Víctimas de ASSMCA, una multa de aproximadamente 2,300 dólares, según enumeró la sentencia el juez.

Además, el 24 de mayo se hará una vista para determinar si debe pagar alguna remuneración económica a las víctimas.

El director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, expresó en comunicación escrita: “Ciertamente hoy se lleva un mensaje claro: guiar borracho es un crimen, serás arrestado. El caso de Laura Pérez es ejemplo de justicia que valida a su vez los esfuerzos educativos que la Comisión viene realizando por muchos años dirigido a erradicar una conducta antisocial y temeraria de manejar bajo los efectos del alcohol. Confiamos que esta sentencia sirva de disuasivo para todos aquellos conductores que piensen que en Puerto Rico no hay consecuencias por sus acciones criminales. Agradecemos a los fiscales y la Judicatura por un trabajo de altura y responsable como se merece nuestra sociedad”.

Laura Pérez Hernández escribió una carta al juez William Machado, el pasado mes de marzo,

“Como representante de la judicatura y protector de la justicia, usted habrá de dictar la sentencia de Daniel Ortiz Torres quien arrojó 0.20% de alcohol en la sangre y quien tiene historial delictivo, ya que según sabemos ha tenido sobre 7 incidentes con la justicia, tales como mutilación, agresión agravada, posesión de armas sin licencia, imprudencia/negligencia temeraria, uso ilegal de licencia de conducir, grave daño corporal, y sobre 3 por manejar vehículos bajo efectos de bebidas alcohólicas, entre otros. Esta persona nunca ha demostrado arrepentimiento”, expresó la joven en la misiva.

El hoy convicto arrojó .20 % de alcohol en su organismo al momento de arrollar a Pérez Hernández.

Pérez Hernández describe en la carta las graves heridas que sufrió a consecuencia de ser arrollada y las intervenciones médicas a las que fue sometida, incluida la amputación de su pierna izquierda.

“Este conductor ebrio me quitó la oportunidad de concluir los sueños albergados, sumado a las cicatrices físicas y emocionales, ambas igual de dolorosas. En estos años me he perdido a mí misma, he llorado mares, y he rogado a Dios por el milagro de la sanación, no sé cuántas veces. Todavía me miro al espejo y no creo lo que veo en mí”, sostiene la joven en su carta al juez Machado.

La víctima del conductor ebrio rechazó que Ortiz Torres cumpla arresto domiciliario y solicitó al juez que imponga la máxima sentencia. “Señor juez, aquel que hace daño no merece privilegios. No puede ser posible que mi dolor, el de mi familia y el cambio radical que dio mi vida, se resuelva con una ‘restricción domiciliaria’ y trabajando 4 horas, según ha solicitado el acusado. Lo justo es que cumpla con la pena máxima que corresponde, 5 años de cárcel. Me parece que ya basta de pasarle la mano a este hombre por sus delitos, que viene cometiendo hace años”, afirmó.

La joven invitó al juez Machado a “devolver la confianza” al sistema de Justicia de Puerto Rico. “Usted puede enviarle un mensajea todos y todas los que abusan del alcohol en la carreteras y han cobrado cientos de vidas. Que esta persona cumpla su condena y que lo haga en la cárcel, y sin el privilegio de estar en la comodidad de su hogar, expuesto a seguir alimentando su dependencia al alcohol”.

“Señor Juez, por favor ayúdeme a sanar, yo solo quiero tener paz en medio de mi dolor y frustración. Con la justicia, vendrá también mi sanidad y podré ir cerrando capítulos de esta horrible historia que me ha tocado vivir por culpa de la irresponsabilidad de alguien más”, concluye la misiva.