Cocina Comunitaria alimentará a 1,800 personas en Vieques

La inauguración del ‘Almacén de Alimentos de la Iglesia de Fe que Transforma’ y de la ‘Cocina Comunitaria’ se celebró ayer para así atender, gratuitamente, a personas de la tercera edad y que no cuentan con seguridad alimentaria en esta isla municipio.

De la actividad participaron la senadora del Distrito de Carolina, Marissa ‘Marissita’ Jiménez Santoni y el alcalde del Municipio de Vieques, José ‘Junito’ Corcino.

El lugar tiene capacidad para almacenar 200 mil libras de alimentos, pertenecientes al Programa de Seguridad Alimentaria, y cuenta con la donación y ayuda incondicional del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Inc.

De acuerdo con la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), “esto, sin lugar a dudas, ayudará a impactar, directamente, dos veces a la semana (miércoles y viernes), la vida de las personas. De hecho, gracias a esta iniciativa tan trascendental, se beneficiarán unas 1,800 personas que residen en esta municipalidad”.

Cabe destacar que el Banco de Alimentos de Puerto Rico, Inc., es una organización, sin fines de lucro, fundada con el propósito de mitigar el hambre, mejorar la nutrición y la calidad de vida de las personas que reciben los servicios de la misma.

“La cabeza de cada hogar (de los participantes) es la que vendrá aquí a buscar los alimentos ya, debidamente, preparados”, puntualizó Urayoán Silva, presidente de la Iglesia Fe que Transforma.

A la actividad asistieron también el pastor Arnaldo Ginés, el doctor Pedro Rodríguez Solá, presidente de la Fundación de Dentistas de Puerto Rico, que sirve de apoyo, MariJo Laborde, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Inc., Denise Santos, pasada presidenta y miembro de la Junta de Directores del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Inc., Michael de Jesús Rivera, gerente de operaciones del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Inc., y Karen Colón, coordinadora comunitaria del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Inc., entre otras personas.