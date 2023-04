Jorge Bracero acepta trabajo como portavoz de Genera PR tras transición de la AEE

Tras 20 años como operador auxiliar de una de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, emprederá una nueva posición como parte de la transición a Genera PR donde será parte del equipo de comunicaciones que liderará el portavoz, Iván Báez.

Bracero dio la noticia a través de Facebook, donde hizo oficial que se unirá el equipo de comunicaciones de Genera PR, empresa que tomará las riendas de la generación de energía que actualmente es operada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En la carta escrita a sus seguidores aseguró que en el proceso de entrevistas fue honesto con los directivos de Genera PR sobre su posición y al final aceptó la plaza que se le ofreció.

Bracero cobró reconocmineto por su labor durante el paso del huracán María en el 2017, ya que se dedicó a comunicar a través de las redes sociales sobre el proceso de restauración del servicio tras el ciclón que dejó a la isla sin servicio eléctrico por meses.

Lee aquí sus expresiones

“Contemplando el futuro profesional y personal estoy ready para compartir con ustedes. Entré a la AEE hace casi 20 años y a pesar que mi trayecto como operador auxiliar ha sido uno normal. No fue hasta el evento de María hace 6 años que despertó algo nuevo en mí.

Les confieso que escuchar a profesionales decir “haz lo que te apasiona y no trabajaras un día de tu vida”, siempre me ha dejando pensando. Fue en el aftermath de María que algo en mi creció y por primera vez en mi vida me di cuenta de lo feliz que fui al hacer mis updates, lives, entrevistas etc. Seguí mi servicio comunitario por que sé que mi voz y mis maneras de ser son importantes para el prójimo.

Hace unos meses comenzamos nuestro proceso de privatización con Genera Puerto Rico y consigo la oportunidad de hacer un cambio de trabajo. Durante mi proceso de entrevistas me dije que seré honesto conmigo mismo con cada respuesta, voy a ser yo.

Comenzó con: “Donde te ves en 5 años?” Yo entiendo que quiero cerrar este capítulo de mi vida y comenzar algo nuevo en el que pueda crecer profesionalmente. Y terminó dos horas después con :

“Que tan abierto estarías a hacer algo que te haga feliz y que sientas pasión por hacerlo?”

Eso es exactamente lo que quiero hacer. Las entrevistas fueron mucho mejor de lo que esperaba. Hoy puedo decirles que se me ofreció una plaza en Genera PR que va en acorde con mi pasión la cual he aceptado. Voy a estar trabajando con el equipo del portavoz de Genera , Ivan Báez y por primera vez en más de 20 años emprenderé una nueva carrera profesional, Im happy, im hopeful, im excited and I’m grateful. Mas adelante les daré mas detalles de que haré oficialmente.

En la mañana de hoy firmé mi oferta y espero felizmente al 1ro de Julio para comenzar una etapa nueva en mi vida. A mis compañeros, esta decisión que tenemos todos que tomar es importante. La decisión de tu futuro profesional, es solo tuya. No tomes tu decisión por miedo, tómala evaluando que es lo que quieres tu de tu profesión. Tenemos una oportunidad real de crear algo nuevo para el futuro energético de Puerto Rico, de ser valorado y soltar toda la carga del pasado. Espero verte ahí, feliz y con amor a tu profesión. Si decides lo contrario, te dejo con este proverbio: “Que en los caminos del destino, nos volvamos a encontrar. Cuando nos reencontremos , te encuentres bien. Pero más que bien, te encuentre como un amigo”

Empleados de la AEE se niegan a firmar acuerdo con Genera PR

La empresa Genera PR, contratada por el gobierno para la operación y mantenimiento de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica, inició el proceso de transición de empleados, sin embargo empleados que pertenecen a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se han negado a firmar los acuerdos, asegura el nuevo presidente de la UTIER, Josué Mitja González,

Según Mitja González, al momento la empresa ha comenzado el proceso en la Central San Juan y Palo Seco.

“La gran mayoría de los trabajadores decidieron no firmar porque se han dado cuenta de la realidad detrás de lo que quieren, que es que simplemente firmen y se queden sin ningún beneficio, pasen con el privatizador y empezar en cero y eso la gente se ha dado cuenta y han decidido no firmar ni pasar con ellos”, sostuvo Mitja González.

Los empleados que no accedan a la contratación, pasarían a otras dependencias del gobierno en una movilidad involuntaria. Mitja González indicó que la movida del gobierno a impulsar la privatización de la generación de energía de la Isla “pone en peligro la seguridad del país de cara a una temporada de huracanes”.

“Sería jugar a la suerte con un personal nuevo, tal vez con una capacidad mínima y unos conocimientos mínimos, para exponerlos a una central y a todos los elementos que conlleva una caldera y la central. Esto traería apagones a nivel de país y pondría al país nuevamente en un riesgo”, sostuvo.

“Nosotros le estamos exigiendo al gobernador que cancele el contrato de LUMA, que cancele el contrato de Genera porque quien va sufrir los platos rotos somos todos nosotros, el pueblo de Puerto Rico”, añadió.

Dudas en el proceso

Iván Báez, vicepresid­ente de Asuntos Públicos y Gubernamen­tales de Genera PR, confirmó, por su parte, que la empresa ya inició el proceso de contratación en las 11 plantas generatrices que estarán a su cargo y reconoció que entre los empleados hay dudas con las ofertas y se está llevando un proceso de orientación.

“Llevamos dos semanas en proceso de oferta, varios de esos empleados han venido con peticiones de revisiones de las ofertas y estamos en ese proceso de hacerlo. El proceso entiendo que va bastante bien”, sostuvo.

Indicó, además, que se extendió el acuerdo de la AEE para que los empleados firmen la renuncia incentivada antes del 10 de mayo. Son alrededor de 800 empleados a los que se les hizo el acercamiento.

Manifestó, además, que hay varias plazas publicadas que pudieran interesarle a personas que puedan venir del extranjero a ofrecer su experiencia profesional a Genera PR, pero que actualmente la prioridad son los empleados de las plantas.

“El proceso hasta ahora está siguiendo su curso y ciertamente también se han posteado las plazas afuera. Se han recibido decenas de personas que están interesadas en aplicar a las plazas también, pero estamos dando prioridad a los empleados de las plantas y esperamos que el proceso cuando concluya, tenga una gran cantidad de empleados que, definitivamente, al ver las ofertas y se hayan llegado a unos acuerdos, se unan a la compañía”, puntualizó.

Báez, en tanto, no negó ni afirmó que los empleados perderían beneficios al entrar a Genera PR. Se limitó a detallar parte de los beneficios que obtendrían al realizar la transición a la compañía.

“Tienen una cantidad de beneficios buenísimos, muy competitivos. Aquí se le está ofreciendo 401 K, plan médico, licencia por enfermedad, maternidad, paternidad... vacaciones, feriados, días personales...”, sostuvo.

Sin embargo, fuentes internas de Metro indican que en la estructura de Genera PR se ha colado la política partidista al punto que denuncian que no hay uniformidad en las ofertas de empleo y el favoritismo incide en las decisiones en la empresa.

Metro pudo hablar —bajo condición de anonimato— con uno de los empleados en el proceso y lo describió como “bien desorganizado” y que, incluso, “están jugando con la salud mental del empleado”.

Según relató, las ofertas no cuentan con escalas uniformes, por lo que se han dado casos en los que a un jefe de área de ingeniería le ofrecen $60,000 de salario exento, mientras que a un jefe de área de edificios y terrenos le ofrecen $85,000 sin ser ingeniero. También se ha dado el caso de que a un operador de planta en la Central San Juan le ofrecen $32 la hora, pero al operador de planta en la Central Palo Seco le ofrecen $38 la hora sin las mismas cualificaciones. Otro ejemplo es el de un mecánico al que le han ofrecido $22 la hora, pero al ayudante la oferta le llegó de $25 la hora.

“Aquí no pidieron resumé o se sentaron a hacer entrevistas con los empleados para conocer sus entrenamientos o capacidades. Entraron a lo loco, solo se reunieron con los jefes de las plantas para pedirles quiénes eran los empleados ´top´ y de ahí enviaron las ofertas. Pidieron contraofertas y la mayoría de los empleados enviaron contraofertas”, relató la fuente.

Precisamente hoy culmina el período de evaluación de las contraofertas. La fuente asegura que todos los empleados recibieron un correo electrónico genérico con el mensaje de que si hoy, 19 de abril, no recibían respuesta a su contraoferta, significaba que esta no había sido aceptada.

Al mismo tiempo, los empleados recibieron un paquete de renuncia incentivada por parte de la AEE que incluye la remuneración de seis meses de salario y la liquidación de vacaciones al momento, con la condición de que no se puede retornar al gobierno por un período de cinco años.

“Se supone que ese paquete vaya amarrado a la oferta de Genera, pero para decidir sobre la renuncia incentivada es hasta el 21 de este mes y sobre la oferta de Genera hasta el 4 de mayo”, relató la fuente.

Mientras tanto, indicó que la mayoría de los empleados han llenado los papeles de la movilidad en el gobierno, pero contrario al proceso con el contrato de LUMA, en esta ocasión no les han respondido sobre a qué agencia irían.

“Primero quieren obligarte a irte con Genera. Si no te mueves, pues ahora vamos a enviarte donde nos de la gana”, relató el empleado, quien enfatizó que muchos tienen en juego sus pensiones.