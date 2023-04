Exigen justicia presupuestaria para la UPR

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), en compañía de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), exigió a la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) unirse a un frente común para defender el presupuesto del principal centro docente del país ante los continuos recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Según denunciaron, la reasignación de $1,500 millones en fondos que hizo la JSF deja desprovista a la UPR del suficiente presupuesto para operar.

El grupo denunció además que la inacción de la administración ante los recortes ha impactado negativamente las condiciones laborales en los diferentes recintos y los servicios al estudiantado. Asimismo, indicaron que se le entregará una carta formal al presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, para exigirle que se una al frente común convocado por la comunidad universitaria.

“Nosotros, como comunidad universitaria que incluye a estudiantes, trabajadores y profesores, denunciamos el abuso que existe contra la UPR y el constante atropello con los recortes al presupuesto de la universidad”, denunció Jannell Marina Santana Andino, presidenta del HEEND.

“Ya estamos cansados de decirle al presidente que llegó el momento de crear un junte de universitarios. Pero no solamente nosotros como comunidad universitaria, sino incluir a gente que de verdad ama la universidad, que la aprecian y valoran y reconocen lo que es la UPR. Esta universidad incide en el país y no entendemos como la Junta de Control Fiscal no se han dado cuenta”, añadió en referencia a los cientos de miles de egresados de los diferentes recintos de la UPR, así como las comunidades que los rodean.

Santana Andino reconoció, sin embargo, el reclamo hecho ayer por Ferrao Delgado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes donde pidió a ese foro corregir la interpretación que hiciera la JSF sobre los fondos restrictos incluidos en el presupuesto fijo de $500 millones a la UPR.

Ferrao Delgado también dijo oponerse tenazmente a un aumento en el precio por crédito porque significaría hacer la propuesta de la UPR menos atractiva para nueva matrícula.

“Reconocemos que ayer el presidente de la UPR hizo un reclamo a la Legislatura, pero ciertamente creemos que se debe hacer un poco más”, indicó la líder sindical.

Por su parte, la profesora María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la APPU, tronó contra la Junta de Gobierno de la UPR por entender que esta acata y obedece ciegamente lo propuesto por la JSF sin siquiera considerar enmiendas a los planes fiscales sometidos por el organismo federal.

“Las acciones viscerales de la Junta de Control Fiscal contra la UPR merecen una respuesta más contundente. Una defensa efectiva del presupuesto universitario requiere acciones conjuntas de toda la comunidad universitaria”, indicó la presidenta de la APPU.

“Cuando, por órdenes de la Junta, la universidad deja de recibir lo que por ley le corresponde, que es el 9.6 por ciento de los recaudos del gobierno, esta deja de recibir sobre $500 millones. El resultado de esto es una universidad que no puede cumplir con sus responsabilidades más básicas”, sostuvo Rosa Rodríguez.

La coalición multisectorial universitaria hizo un llamado a la administración a unírseles haciendo un frente común para defender la existencia de la UPR a través de la defensa de un presupuesto robusto.

“Invitamos a la Junta de Gobierno y al doctor Ferrao a sumarse a la comunidad universitaria y luchar con nosotros por la universidad que queremos, merecemos y que merece el país. La bola está es su cancha. La comunidad universitaria está en la mejor disposición de defender la UPR. ¿Lo están ustedes?”, señaló por su parte Adrián Maldonado, estudiante de derecho y vicepresidente del Consejo General de Estudiantes de la UPR, recinto de Río Piedras.

El grupo señaló también el problema salarial con empleados no docentes quienes algunos todavía se mantienen por debajo de $8.50 por hora y empleados docentes sin plaza que apenas tienen salarios de $16,000 anuales.

Durante la conferencia de prensa, la comunidad universitaria anunció que también se unirá a las manifestaciones pautadas para este próximo lunes, 1ro de mayo, para marchar en defensa de la universidad a partir de las 9:00 a.m. en el recinto de Río Piedras.

“Vamos a estar marchando desde la torre de la universidad a partir de la 9:00 a.m. hacia el Departamento del Trabajo, donde nos encontraremos con más grupos y luego continuamos hacia el edificio donde está la Junta de Control Fiscal”, aseguró de otra parte Santana Andino.

“Hemos visto que cuando nos paramos de frente a la Junta y cuando decimos ‘basta ya’, la Junta frena un poco”, añadió.

¿Privatización a la vista?

La portavoz de la HEEND no descartó de que los recortes y las medidas de austeridad impuestas a la UPR son parte de una estrategia para privatizar la corporación pública, catalogada anteriormente por la expresidenta de la JSF, Natalie Jaresko, como “la joya de la corona” del gobierno de Puerto Rico.

“Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. Tuvimos un ejemplo tan reciente como en (la Autoridad de) Energía Eléctrica, donde se creó una crisis, le echaron la culpa a los trabajadores y no a la administración, y tuvieron una buena excusa para privatizar”, señaló la líder sindical.

“Siempre ha sido un secreto a voces que a la UPR la quieren privatizar, siempre ha sido un secreto a voces de que quieren cerrar recintos, ahora están intentando fusionar algunas áreas administrativas y movilidad de profesores. Están transfiriendo profesores entre los distintos campuses, dependiendo de la necesidad”, añadió.