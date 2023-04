VIDEO: Denuncian presunto maltrato contra caballo

Luego de que se hicieran viral dos videos en redes sociales, líderes de organizaciones en defensa de los animales denunciaron este jueves un posible caso de maltrato contra un caballo en la isla.

En el primer video, se puede observar al caballo en el suelo boca arriba y varias personas presuntamente burlándose del estado en que se encontraba el animal. Sin embargo, en un segundo video, se confirmó que el caballo no se encontraba muerto como parecía estarlo en el primero.

“El calor que está haciendo, estar montando estos caballos en medio de día, ya de por sí, para mi, eso es maltrato. No vamos a saber qué pasó. Simplemente vemos el caballo patas arriba. ¿Cómo en ese espacio tan limitado cae boca arriba? No lo comprendo. Para mi, esto hubiese sido algo de actuar rápido, vamos a levantar al caballo, vamos a hidratarlo. Pero el chistecito es lo que me preocupa. ¿Dónde está esa sensibilidad desde pequeños?”, dijo la portavoz de Pet Friendly, Silvia Bedrosian, a Las Noticias (TeleOnce).

Según la portavoz, las autoridades fueron al lugar a investigar, pero no encontraron evidencia que muestre el presunto maltrato animal. Sin embargo, Las Noticias supo que las autoridades continúan investigando el caso.

“Tu ves el video y dices: ¿Qué es gracioso aquí? El montar a caballo en la carretera debe estar completamente prohibido”, añadió Bedrosian.

En la isla, la ley que regula los casos de maltrato contra los animales es la Ley para la protección y bienestar de los animales. El maltrato de animales se considera un delito grave de cuarto grado, que conlleva la imposición de reclusión entre seis meses y un día, y tres años.

¿Cuáles son algunos ejemplos de maltrato animal?

No brindarle comida y agua o no proveer el cuidado veterinario adecuado, son algunos ejemplos de maltrato animal.

Además, mantener a un animal en un espacio cerrado o amarrado, que le impida acceso a un lugar donde pueda protegerse o ejercitarse, amarrar a un animal y dejarlo bajo el sol o bajo la lluvia, golpear a un animal, entre otros, es maltrato.