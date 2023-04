Más propensas a la violencia sexual las mujeres con Trastorno del Espectro Autista

depresión Más allá de casos que llegan a ser noticia, las autoridades locales no llevan estadísticas de agresiones sexuales a mujeres con el Trastorno del Espectro Autista. / agencias

Estudios internacionales apuntan a que las mujeres con el Trastorno del Espectro Autista (ASD, por sus siglas en inglés) son más propensas a ser víctimas de abuso sexual, y se estipula que 9 de cada 10 mujeres con autismo han experimentado esta agresión en algún punto de sus vidas. En Puerto Rico, más allá de los casos que han alcanzado titulares en las noticias, no se ha estudiado la situación.

Ni siquiera se recopilan estadísticas locales sobre agresiones sexuales a mujeres con diversas condiciones de salud.

Sobre Francia, la revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience publicó un estudio que documenta que el 90 % de las mujeres con autismo de ese país han sido abusadas sexualmente. El 75 % de las participantes había sido agredida y dos tercios de las víctimas sufrieron violencia sexual cuando tenían menos de 18 años.

En Reino Unido, en el 2022 se realizó un estudio en el que participaron 225 mujeres con autismo. Se concluyó que 9 de cada 10 mujeres autistas han sido víctimas de abuso sexual. “Dos tercios de las víctimas eran muy jóvenes cuando fueron abusadas por primera vez”, añaden los autores del estudio.

Ambos estudios internacionales apuntan a que la falta de visibilidad del autismo influye en la cifra de abusos. Por otra parte, uno de los elementos más mencionados en los estudios es el diagnóstico luego de la mayoría de edad. Muchas mujeres son diagnosticadas con el trastorno luego de los 18 años, lo que significa que muchas víctimas no sabían que estaban bajo el espectro autista al momento de la agresión.

¿Ese es el caso de Puerto Rico?

Luego del caso ocurrido el año pasado en Gurabo, en el que una joven de 13 años con autismo severo fue agredida sexualmente y embarazada por su padrastro, queda la incógnita de cuánto se repite esta situación a puerta cerrada.

Actualmente, en Puerto Rico no hay cifras concretas sobre víctimas de abuso sexual que se encuentren dentro del espectro autista.

La procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, dijo a Metro que por mucho tiempo el diagnóstico de autismo en mujeres fue muy incomprendido. Aseguró que las mujeres pasaban desapercibidas en ese diagnóstico y eran tratadas por otras condiciones como depresión, ansiedad y bipolaridad.

Para el año 2022 la Procuraduría de las Mujeres atendió 93 casos de personas con discapacidades y desórdenes emocionales víctimas de abuso sexual. “Muchas mujeres no saben el diagnóstico que tienen, pero nuestro personal está adiestrado para identificar estas distintas variantes y estamos observando y al percatarnos los encajonamos en una discapacidad de desorden emocional”, aclaró la procuradora interina.

También expuso que mientras más cuidados requiera una mujer más propensa está de ser abusada sexualmente porque depende de otras personas y muchas veces el cuidador es el que abusa de ellas.

“Otro aspecto importante es la falta de educación sexual, porque no hay problema con el diagnóstico, pero si no le tenemos educación a esas personas de acuerdo a su capacidad de entendimiento, pues son más propensas a estar en este tipo de situación y no podrán reportarlo o identificarlo”, concluyó Bermúdez.

La doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia, programa que forma parte de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, explicó que el hecho de que una persona tenga necesidades especiales y condiciones de salud aumenta su vulnerabilidad. “En nuestro centro que hemos evaluado 942 víctimas, tenemos 91 casos con personas de diversidad funcional”, dijo Laras y añadió que de esas víctimas no hay un número concreto que tenga un diagnóstico de autismo.

“Si las personas alrededor de estos menores y adultos con autismo no tienen conocimiento de cómo esa persona se manifiesta o se expresa pueden estar tratando de comunicar que necesitan ayuda a su manera y las personas no reconocerlo”, comentó.

La doctora explicó que muchos de los profesionales no tienen el conocimiento y las herramientas para trabajar con la población que padece del ASD.

Por su parte, la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, dijo que el Departamento de la Familia no categoriza los casos de agresión sexual según el tipo de condición de la víctima. “Ciertamente, la agresión sexual a cualquier persona es un asunto alarmante máxime a las personas tienen algún tipo de discapacidad porque son más vulnerables, en este caso mujeres y menores con autismo”, comentó Gerena.

Por otra parte, según datos preliminares de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía de Puerto Rico, en el 2021 se registraron cerca de 1,287 querellas por delito sexual y maltrato, de las cuales 950 víctimas aproximadamente eran mujeres, siendo el área de Bayamón con la mayor cantidad de querellas. Además, el año pasado para esta fecha se habían registrado cerca de 72 querellas por delito sexual y en lo que va de este año van 65. Si embargo, se desconoce la cantidad de querellas, si alguna, que son por parte de víctimas bajo el trastorno del espectro autista.