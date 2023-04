Emplazan a la alcaldesa de Morovis a revelar los “esqueletos en el clóset” que mencionó en debate

Varios líderes del Partido Nuevo Progresita instaron a la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado, a que revele cuáles son los “esqueletos en el clóset” a los que hizo referencia durante el debate ayer del programa Primera Pregunta de Telemundo.

Durante el debate entre los candidatos a la presidencia de la pava, Maldonado, dijo ante sus contrincantes, el representante Jesús M. Ortiz y el alcalde de Villalba, Luis Hernández, que “una líder como yo no tiene esqueletos en el clóset para fiscalizar a otros partidos políticos”.

Según el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, Carlos ‘Johnny’ Méndez, “la alcaldesa de Morovis aseguró que los candidatos en su contra para la presidencia del Partido Popular tienen ‘esqueletos en el clóset’ en torno al tema de la corrupción”.

“Básicamente dijo que Ortiz y Hernández no pueden liderar ese partido porque ellos tienen asuntos de corrupción. Esa es una aseveración fuerte que amerita una explicación y qué asuntos están detrás de esas candidaturas”, añadió.

El representante José Aponte, por su parte, indicó que “las expresiones de la alcaldesa levantan bandera, pues está diciendo que ella puede fiscalizar porque no está atada a la corrupción, como, alegadamente, los otros dos”.

“Ante esa aseveración, ella está aceptando conocer situaciones delicadas que no es meramente insinuar, tiene que decir claramente cuáles son los asuntos por los cuales los otros no pueden fiscalizar. No se puede quedar en un solo comentario para salir en la prensa, tiene que haber acciones concretas y debería explicarlo”, dijo Aponte.