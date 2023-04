Carmen Maldonado pide a ‘Johnny’ Méndez que atienda al PNP antes de pedirle que hable de los “esqueletos” del PPD

Luego de que varios líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), la emplazaran a revelar los “esqueletos en el clóset” que mencionó durante el debate, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, instó a los novoprogresistas a atender su propia colectividad.

Maldonado González, exhortó específicamente al representante Carlos ‘Johnny’ Méndez, que “se abstenga de opinar sobre la primaria popular del domingo, 7 de mayo, porque ante los temas de corrupción y esqueletos en el clóset, quien menos puede opinar es usted, que tiene el techo de cristal. Usted explique los múltiples casos de corrupción en su partido. Del Partido Popular me encargaré yo desde la presidencia. Para eso me someto a la voluntad de los populares”.

“El récord público señala además que en octubre del año 2020, a menos de un mes de los arrestos por corrupción de los exlegisladores novoprogresistas María Milagros Charbonier y Nelson Del Valle, Méndez firmó una orden administrativa en la que declaró que los expedientes de personal estarían fuera del alcance del escrutinio público. Eso es encubrir la corrupción señor Méndez y usted lo sabe”, añadió Maldonado González.

“Háblenos de los casos de corrupción en el Partido Nuevo Progresista, hable de su amigo corrupto Oscar Santamaría, quien usted personalmente lo designó de manera oficial para ser parte de la junta de la Organización de Destino Turístico de Puerto Rico (DMO) para que lo representara como presidente cameral en aquel momento. Esperamos sus respuestas”, finalizó la candidata popular a la presidencia de dicho organismo.

Durante el debate entre los candidatos a la presidencia de la pava, Maldonado, dijo ante sus contrincantes, el representante Jesús M. Ortiz y el alcalde de Villalba, Luis Hernández, que “una líder como yo no tiene esqueletos en el clóset para fiscalizar a otros partidos políticos”.

Según el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, Carlos ‘Johnny’ Méndez, “la alcaldesa de Morovis aseguró que los candidatos en su contra para la presidencia del Partido Popular tienen ‘esqueletos en el clóset’ en torno al tema de la corrupción”.

“Básicamente dijo que Ortiz y Hernández no pueden liderar ese partido porque ellos tienen asuntos de corrupción. Esa es una aseveración fuerte que amerita una explicación y qué asuntos están detrás de esas candidaturas”, añadió.

El representante José Aponte, por su parte, indicó que “las expresiones de la alcaldesa levantan bandera, pues está diciendo que ella puede fiscalizar porque no está atada a la corrupción, como, alegadamente, los otros dos”.

“Ante esa aseveración, ella está aceptando conocer situaciones delicadas que no es meramente insinuar, tiene que decir claramente cuáles son los asuntos por los cuales los otros no pueden fiscalizar. No se puede quedar en un solo comentario para salir en la prensa, tiene que haber acciones concretas y debería explicarlo”, dijo Aponte.