Alcaldesa de Vega Alta tendría que esperar hasta el 2025 por las luminarias solicitadas a LUMA

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega, había solicitado a LUMA que instalara varias luminarias en el municipio en áreas propensas a la criminalidad, sin embargo en una reunión hoy con representantes de la empresa y luego de decretado ayer un estado de emergencia en municipio, estos indicaron que el caso se atendería en el 2025.

Según la ejecutiva municipal, el municipio se verá en la obligación de comprar e instalar los focos en las vías.

“Nosotros hemos peticionado esto por muchísimo tiempo y lamentablemente no ha sucedido ningún progreso. Me han dicho que identifique algunos focos fundidos en las áreas que habíamos peticionado y entonces quizá no sería todo el proyecto como espera nuestro pueblo. En el día de hoy en reunión, precisamente, con el área de Infraestructura y Proyecto Público del LUMA me informaron que el caso de Vega Alta, la luminaria le toca en el 2025, así que por tal razón esta orden”, dijo la alcaldesa en entrevista con Metro Al Mediodía.

“Esa fue la lamentable noticia que me dieron en la mañana de hoy. No obstante, yo soy una persona perseverante, no me voy a quitar. La orden ejecutiva está declarada y sí tengo que invertir porque la seguridad de mi pueblo es una inversión, voy a comprar focos para establecer los puntos como dicta la ley. Yo tengo cinco días para presentarle a LUMA el proyecto que pretendo hacer, no arriesgando, obviamente ningún empleado público”, señaló.

Vega indicó que para los trabajos estaría contratando una compañía que pudiera colocar esos focos en los sitios que entiende son vulnerables.

La ejecutiva municipal decretó un estado de emergencia ayer luego que en los pasados días el municipio fuera escenario de varios asesinatos. Se trata de la orden ejecutiva número 18 que establece que la Policía Municipal trabajará turnos de12 horas, así como Manejo de emergencia y Rescate.

De igual manera, explicó que a través de la orden ejecutiva se identificaron los fondos para alquilar o comprar cámaras de seguridad y colocarla en los puntos estratégicos.

“Entendemos que son necesarios, no solamente para aguantar la ola criminal, sino para nosotros poder esclarecer y lograr convicciones en caso de que suceda algo, esperando en Dios siempre, que no suceda”, sostuvo.

Además, según lo establece el Código Municipal de Puerto Rico, que en caso de emergencia, los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico puedan intervenir con la servidumbre tanto de LUMA y de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados.

Hoy la alcaldesa también se reuniría con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, para solicitarle que la policía estatal también pueda tener turnos de 12 horas en el municipio por un periodo de un mes.

Mientras espera que para junio pueda contar con 13 policías municipales adicionales que se gradúan de la academia de la policía municipal y reabrirán un cuartel en Breña, que lleva cerrado más de cinco años y que pertenecía a la Unidad Marítima.

que nosotros establecimos después de 20 años, una academia nueva de la policía que se espera que se gradúe en junio. Con más razón aún tenemos un cuartel de la policía en Breña que ha estado cerrado por más de cinco años por parte de la Policía municipal, que era la policía de la Unidad Marítima.

“Nosotros vamos a reabrirlo con esta academia. Segundo, la lancha de la Policía Municipal, que también ha estado parada por muchísimos años, ya fue restaurada. Se están haciendo las pruebas pertinentes para la autorización final y también de seguridad por agua y tierra. Sabemos que ya horita viene la época de verano, que el área se torna concurrida y queremos evitar cualquier situación que se presente. O sea que las acciones la estamos tomando. Aquí yo no estoy para dar excusas, no estoy para echar culpa, sino de buscar con lo que los fondos que tenemos, la oportunidad de por lo menos reforzar la seguridad en nuestro pueblo también”, apuntó.

Por otro lado espera que le aprueben una propuesta sometida para los fondos de mitigación, para hacer el Centro Tecnológico de Cámaras de Vigilancia de la ciudad. Con la propuesta se solicitarían 120 cámaras para colocarla “a lo ancho y largo” de Vega Alta.