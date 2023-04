Miembro del PIP suelta cómo será la alianza con Victoria Ciudadana

La posible alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) podría terminar con la candidatura de Juan Dalmau para gobernador y Manuel Natal como aspirante a la alcaldía de San Juan.

A pesar de que se ha especulado sobre cómo sería la alianza entre ambos partidos y quién estaría aspirando a cada puesto, nunca se había especificado cómo se llevaría a cabo, hasta el día de hoy cuando el secretario de organización del PIP, Adrián González Costa, soltó cómo se están dando las conversaciones internas entre ambos movimientos políticos.

“Las conversaciones de las alianzas han sido directamente entre Juan Dalmau y Manuel Natal encaminada a acciones concertadas entre las candidaturas de ambos que por lo que se ha ventilado es para que Juan sea candidato a la gobernación y (Natal) candidato a la alcaldía (de San Juan) y eso es un secreto a viva voz, o sea eso no es un secreto”, expresó el funcionario del PIP en el programa Directo y sin filtro de ABC Puerto Rico.

Además, negó una fusión de partidos de cara al ciclo electoral del 2024.

En cuanto a si el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), no tendrá un candidato a la alcaldía de San Juan en caso de que se apoye a Manuel Natal, González indicó que “todo está sobre la mesa”.

Del mismo modo, confirmó que en el caso de las candidaturas a la legislatura por acumulación no habrá ningún tipo de alianza.

“Nosotros tendremos los nuestros y ellos tendrán los de ellos, que es el caso de Mariana Nogales, hasta ahora está Denis Márquez en la Cámara por el PIP y ella estará por Victoria Ciudadana si ellos lo deciden”, expresó.

Sus expresiones se dan en el contexto de si la inminente radicación de cargos por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) contra la representante del MVC, Mariana Nogales, afectaría la posible alianza entre los partidos.

Sobre esto, González indicó que hasta el momento nadie de su partido le ha preguntado sobre este asunto.

PFEI también radicará cargos contra la madre de Mariana Nogales y una corporación

La presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, confirmó el miércoles que la madre de la representante Mariana Nogales Molinelli y la corporación de la familia también enfrentarán cargos en la vista de radicación pautada para el 3 de mayo.

“Se van a presentar cargos contra una persona natural y una jurídica”, dijo Cotto Vives en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Cotto Vives explicó que luego de una investigación preliminar del Departamento de Justicia (DJPR), se asignaron fiscales Ramón Mendoza y Miguel Colón para investigar a fondo las querellas contra la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Los cargos no serán solo por las querellas iniciales, sino también por otros elementos encontrados durante la investigación.

La presidenta del PFEI rechazó las declaraciones de Nogales Molinelli, quien calificó el asunto como una patraña, asegurando que se notificaba a la representación legal cada vez que se concedía una extensión a los fiscales.

“De verdad que esta irresponsabilidad de atacar las instituciones fiscalizadoras ya no tiene límites. El panel no inicia investigaciones. Esta investigación se inició ante el Departamento de Justicia con querellas tanto de la Oficina de Ética Gubernamental, como de dos senadores (Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías)”, informó Cotto Vives.

Durante el día de ayer, el coordinador electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, indicó que había que esperar para ver si en el caso se incluía a la corporación vinculada a la representante y a su madre.

“Sobre Mariana Nogales, la representante, nosotros hemos visto toda la documentación, si quieren traer a terceros a involucralos en el caso de Mariana Nogales, incluyendo a su mamá, corporación o demás, que a eso ha llegado la investigación del PFEI, pues vamos a ver qué ocurre”, expresó Natal en el programa Directo y sin filtro de ABC Puerto Rico.

Mariana Nogales: “La Oficina del Fiscal Especial Independiente se apresta a presentar una patraña”

Nogales Molinelli, catalogó como una “patraña” de legisladores y Oficina del Fiscal Especial Independiente la radicación de cargos por una supuesta violación a la Ley de Ética y evasión contributiva tras no informar a la Oficina de Ética Gubernamental que ocupaba puestos en varias corporaciones.

“En ocasiones es necesario que ocurra un proceso injusto para desenmascarar la corrupción en las instituciones que ya no nos sirven. La Oficina del Fiscal Especial Independiente se apresta a presentar una patraña, una patraña que fabricó durante casi un año, una patraña solicitada por Tomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental”, dijo la representante en conferencia de prensa.

“Yo estoy bien segura que es una patraña”, añadió.

Nogales Molinelli aseguró, además, que “muchos quieren su cabeza” y se sienten “atemorizados por la fuerza de nuestro Movimiento e intimidados por su verticalidad”.

“Cuando presenté mi autoreferido no podían creerlo, no había ni siquiera procedimiento, pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y a diferencia de 38 otros legisladores que sí pudieron enmendarlo, a mí no se me permitió. Sin embargo, ni ese procedimiento ni el que posiblemente comenzará impedirá que continuemos haciendo el trabajo que nos caracteriza y nunca nos callarán”, apuntó.

Según trascendió la mañana de hoy a través de Cuarto Poder de Wapa TV, el fiscal especial Ramón Mendoza Rosario presentará cargos contra la representante. Se espera que la radicación de cargos se realice el 3 mayo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En marzo del pasado año, el Departamento de Justicia (DJ) recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la representante tras concluir que existe “causa suficiente” para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir información en un Informe Financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió y refirió a la OPFEI un informe preparado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del DJ al finalizar la investigación preliminar correspondiente.

“En el Departamento de Justicia continuamos investigando de forma rigurosa, justa y sin distinción de persona las actuaciones de los funcionarios públicos referidas a nuestra atención. Conforme a la función que ejercemos, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo puertorriqueño de tomar las acciones y medidas correspondientes para velar y garantizar el fiel cumplimiento de las leyes”, expresó entonces el secretario en declaraciones escritas.

Luego de evaluar la prueba recopilada, analizar el derecho aplicable y considerar el quantum de prueba requerido en esta etapa de los procedimientos, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que Nogales Molinelli, quien ocupa un escaño en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, incurrió en conducta de naturaleza penal al cometer el delito de perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal de 2012, al omitir que ocupaba puestos en varias corporaciones, tales como, presidenta, tesorera, secretaria y agente residente. Además, omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble que le pertenece, según dispone el informe.

La investigación preliminar también reveló que la representante Nogales Molinelli infringió las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272-2003, conocida como Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo de Puerto Rico el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación de un inmueble de su propiedad, ubicado en Palmas del Mar en Humacao, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo, establece el documento de 52 páginas.

La investigación inició luego de que, entre septiembre y octubre de 2021, se recibieron en el Departamento de Justicia varias querellas en contra de la representante Nogales Molinelli por parte del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, y de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio B. Matías Rosario.

La querella presentada por el director ejecutivo de la OEG se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora alteró el informe financiero presentado, sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para ello. Mientras, las querellas presentadas por los senadores Rivera Schatz y Matías Rosario se relacionan con la omisión de información en un Informe Financiero de las Ramas Ejecutiva y Legislativa presentado ante la OEG.

Como parte de la política de divulgación de información, Emanuelli Hernández indicó que, en el día de hoy 21 de marzo de 2021, se envió una comunicación a la representante como parte querellada y a los respectivos querellantes notificando la recomendación.

La investigación preliminar, realizada por fiscales de la DIPAC, contó con la colaboración del Negociado de Investigaciones Especiales.