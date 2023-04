¿Lisha Ramón Mejías será internada en una institución de salud mental?

Unas expresiones de Lisha Ramón Mejías donde asegura que lucha con pesamientos que la llevarían a atentar contra su vida, pudieran ser, a juicio de la licenciada María Juarbe, abogada de asuntos familiares, razón suficiente para solicitar su ingreso a una institución de salud mental.

“Ustedes me quitan a mi hija y estaré luchando entre viento y marea, estoy bien feliz, mira. Tu sabes yo me río de la gente porque si me ven sufriendo, se burlan, me ven bien, me critican. Así son las redes sociales. Tú crees que yo voy a dejar que tu comentario tan estúpido me afecte. Tú eres una estúpida porque ahora mismo yo quisiera hacer muchas cosas. La gente me dice loca, pero ahora mismo tengo que seguir unas instrucciones para poder tener a mi hija de regreso. Créeme que yo me tiraría de un puente ahora mismo, ya, créeme. Estoy luchando con muchos pensamientos, con muchas cosas porque necesito a Nazaret, eso no es un secreto. Nazaret siempre ha estado conmigo. En los únicos momentos que no ha estado conmigo ha sido unas horas mientras ella duerme, cuando voy al desacao, como cualquier persona que se va a janguear, que no soy ni la primera ni la única chica que lo hace”, se escuchó decir a Román Mejías en un audio que reprodujo la periodista Dennis Pérez en su programa Hablando Claro por la emisora Magic.

En el programa radial discutieron el audio junto a Pérez, la secretaria interina del Departamento de la Familia, Cieni Rodríguez como la licenciada Juarbe, quien catalogó las expresiones como “una 408 clásica” para ingresarla a una institución.

“Es cuando una persona, por la razón que sea, expresa atentar contra su vida o contra la vida de otra persona o demuestra unas facultades cognoscitivas emocionales bien disminuidas”, explicó.

Dijo que la solicitud la podrían realizar en el Tribunal tanto un familiar como el Estado.

Mientras, Rodríguez se limitó a decir que “las expresiones se están trabajando”, aunque no precisó si estas le restan posibilidades de reunificación con su hija.

“Toda persona que haga expresiones que su vida está en riesgo, que quiere atentar contra su vida definitivamente son expresiones que nadie puede tomar a la ligera. “, indicó.

Rodríguez, explicó que actualmente Ramón Mejías se encuentra bajo un plan de servicio del Departamento, que es el proceso que se da luego que se retira a hijo a una familia.

“Hay unos planes de servicio que cuando se remueve un menor del hogar se trabaja junto con papá y mamá y las personas que están trabajando en el entorno. Es obligación de los adultos de ese hogar cumplir con ese plan de servicio. En la medida que cumplan se van liberando restricciones, pero si no cumplen lo que el Estado o lo que la ley estipula, uno tiene que ir adoptando otro tipo de medidas”, señaló.

“En casos como este, ciertamente, se le busca la ayuda, se trabaja la ayuda, pero para que una persona reciba ayuda, hay dos opciones, o lo hace voluntariamente o se hace mediante un proceso de ingreso involuntario”, añadió.

El pasado 20 de abril, la jueza Geisha Marrero, del Tribunal de Carolina, otorgó la custodia legal y física de la hija de Lisha Ramón Mejias al padre biológico de la menor, a quien también le concedió una orden de protección.

Las relaciones maternofiliales quedaron suspendidas y el padre de la menor vendrá obligado a cumplir fielmente con el plan de servicios establecido por la agencia.

La remoción se dio luego que Román Mejías se mudara de Cayey a Carolina sin notificarlo al Departamento de la Familia que ya en una ocasión anterior había retirado a la menor del hogar luego que su pareja la denunciara por agredirlo.

La situación coincidió, además, con la denuncia de una mujer que alegó que fue víctima de una agresión sexual durante una fiesta convocada por la empresaria en una casa alquilada urbanización Jardines de Country Club, en Carolina.

El celular de la joven fue ocupado por las autoridades como parte de la investigación.

La administradora de la oficina de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, mencionó en una entrevista con NotiUno 630 que a Ramón Mejías se le realizaron evaluaciones psicológicas tras el inicidente, y que esperan recibir los resultados.