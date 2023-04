Predicen caos en el sistema eléctrico si Genera PR no logra retener a los operadores de planta

El rechazo a la oferta de Genera PR de alrededor de 100 operadores de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica en medio del proceso de transición a un operador privado, crearía un “caos” en el sistema eléctrico del país, advierte el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez.

“Esos compañeros que están en la planta, que son los operadores, están declinando, están resistiendo esas llamadas ofertas que le está haciendo esta compañía que se hace llamar Genera, porque lo que le ofrecen es un salto al vacío”, dijo.

Rodríguez indicó que le están solicitando a los empleados a que renuncien a la Autoridad para posteriormente enviarles la oferta de empleo. Comparó la estrategia con la utilizada por LUMA Energy, quien actualmente tiene a su cargo la transmisión y distribución de la energía eléctrica del país.

“Eso nadie que esté en su pleno juicio podría aceptarlo, porque en primer lugar renunciaría al plan de pensiones, que es lo que caracterizó aquella migración cuando llegó LUMA. Gracias a que los compañeros fueron orientados, pues optaron por irse a otras agencias del gobierno, en lugar de renunciar a su plan de pensiones, a sus beneficios en la Autoridad. En el caso específico de Genera, de lo que tenemos conocimiento es que lo que le están ofreciendo son uno $3 por hora y los compañeros sencillamente le dijeron que no, puede haber excepciones de alguno que otro que decidió hacerlo, pero la inmensa mayoría estamos hablando de la gente que generalmente ellos andan detrás, que es de los operadores que son como unos 100, quizás, y no los 800 que ellos alegan que quieren reclutar, porque esos son ´cantos de sirena´” dijo.

“Ellos lo que vienen es a contratar el trabajo, todo el trabajo de la Autoridad, y tienen el problema de que la gente que conoce cómo es que se hace la luz, para llamarlo de alguna forma, le está diciendo que no. Conseguir personal allí realmente no es fácil”, añadió Rodríguez, quien trabajó como operador del sistema eléctrico en la AEE.

Aseguró que traer personal del extranjero resultaría “caótico” por que no tendrían ni la experiencia ni conocerían la cultura de la operación de la deteriorada maquinaria del país.

“No es que no sea posible aprender el trabajo, por supuesto que lo es, pero requiere un cúmulo de experiencia y una destreza que se desarrolla durante el desempeño del trabajo y traer gente de la calle para que lo haga, es imposible traer operadores de otros sectores que no conocen la cultura de operaciones aquí, no conocen el equipo. Eso es un suicidio técnico porque estaríamos a la vera de quizás apagones, explosiones, avería costosísima en términos de vida y dinero. Y si no consiguen al personal, yo no sé qué es lo que van a hacer, porque si aún así relevan al personal que está destacado en la planta, verdaderamente esto va a ser caótico. Eso pasó ya en una ocasión con LUMA”, sostuvo.

Por otra parte, Rodríguez manifestó que el personal que llegue del extrajero no estaría en igual de condiciones que los locales.

“Estamos seguro que le van a ofrecer mucho, pero demasiado más, que es lo que hemos visto con los propios ejecutivos de Genera, los ejecutivos de LUMA y los empleados de LUMA que ellos han traído de los Estados Unidos. A muchos, incluso, se les paga dos y tres veces la cantidad de dinero por hora que se le pagaba a los empleados de la Autoridad de la Energía Eléctrica antes de que llegaran estos privatizadores. Jamás sería igual”, puntualizó.