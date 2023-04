Jubilados acusan a la Junta de “darle largas” a la crisis en el Sistema de Retiro de la AEE

Miembros de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), reclamaron hoy a la Junta de Control Fiscal que “deje de repartir el dinero que no les pertenece a las empresas privatizadoras LUMA y Genera PR” y cumpla con el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE que en junio se quedaría sin los fondos para cumplir con las pensiones.

Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de AJAEE, dijo que la Junta conoce desde noviembre del año pasado la crisis que atraviesa el Sistema de Retiro de los Empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (SRAEE).

“Fueron notificados mediante cartas, copias de los informes actuariales y propuestas específicas para evitar que los jubilados se queden sin recibir sus pensiones a partir de este mes, cuando se agotarán los fondos disponibles para esos pagos”, indicó en declaraciones escritas.

“Los jubilados reclamamos justicia. Que a JCF deje de repartir el dinero que no les pertenece a las empresas privatizadoras LUMA y Genera PR, cuando la JCF sabe que nos adeudan millones a nuestro Sistema de Retiro. Igualmente, exigimos a la JCF que no le mienta al pueblo de Puerto Rico ni a los jubilados, cuando dijo que no tenían datos oficiales confiables para tomar decisiones. Eso es una gran mentira”, añadió el presidente de AJAEE.

Rodríguez Ortiz se refirió a las expresiones del director del ente fiscal, Robert Mujica, a su salida de una reunión en el hotel Sheraton, del Distrito de Convenciones el pasado 21 de abril, cuando alegó que “por dos ocasiones recibieron información errónea de parte de la AEE y los actuarios del plan de retiro”. Expresó a la prensa que la JCF “se vio obligada a resolver a la carrera los problemas que enfrenta ese fondo de retiro” y que “hace unos meses atrás teníamos la impresión que tenía fondos hasta el 2024″.

“La Junta de Supervisión Fiscal y la Autoridad han incumplido con la Ley PROMESA, que requiere que los planes fiscales certificados por la Junta provean fondos adecuados para el pago de las pensiones. La Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE ha planteado este incumplimiento con la Ley PROMESA a la Junta de Supervisión Fiscal y sus asesores, sin obtener respuesta apropiada hasta el presente”, sostuvo Rodríguez Ortiz.

Entregan plan a la Junta para manejar la crisis

Expresó que el pasado 17 de noviembre de 2022, la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro le cursó a la Junta de Supervisión una propuesta de un plan para manejar la crisis causada por la deuda en aportaciones patronales y la erosión de los fondos del SREAEE provocada por la privatización, “pero prefirieron darle largas al asunto. Nunca fue contestada”.

Rodríguez Ortiz aseguró que, de adoptarse esa propuesta, permitiría al SREAEE permanecer solvente sin cambios en los derechos y beneficios de sus miembros y jubilados. Lamentó que, a esta fecha, la Junta de Control no haya contestado la propuesta y, ha ignorado las solicitudes del SREAEE de sostener reuniones de diálogo. Sólo se limitaron a asignar un dinero que cubrirá el pago de pensiones por dos meses.

En una carta fechada el 24 de febrero, el presidente de la Junta de Síndicos del SRAEE, José Rivera, le notificó a todos los empleados activos y jubilados de la AEE que el informe actuarial más reciente preparado por Cavanauh Mcdonald Consulting, detallaba que, para el 30 de junio de 2021, el déficit era de $3,027 millones y agrega que para el año fiscal 2022, la aportacion de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico debió ser el 166.38% del total de la nómina de todos los miembros, o $23.8 millones por mes.

En el escrito se informa que al 31 de diciembre de 2022, la Autoridad le debía al SREAEE $895.8 millones por atrasos en aportaciones normales vencidas. Además, las agencias receptoras de empleados en movilidad adeudan sobre $8 millones en aportaciones normales vencidas.

“La JCF no dice la verdad porque los jubilados fuimos notificados de que, los asesores en inversiones del SREAEE, Asset Consulting Group, LLC, presentaron a dicha Junta una actualización del documento Analysis of Depletion of Assets y en este se informa que los activos liquidables a corto plazo del SREAEE, a base de su valor estimado en el mercado y el uso de esos activos para el pago mensual de beneficios, se consumirán en mayo de 2023, incluyendo las aportaciones de los miembros activos”, enfatizó Rodríguez Ortiz.

Manifestó que los jubilados movilizaron sus piquetes semanales frente a la oficina central de la Autoridad de Energía Eléctrica para la oficina de la JCF ubicada en el edificio del Tribunal de Apelaciones en la Avenida Muñoz Rivera cada miércoles, a las 10:00 de la mañana.

“Los 16,000 trabajadores, entre los jubilados, desplazados y empleados activos de la AEE estamos sufriendo ante la incertidumbre que provocan los funcionarios que debieron trabajar alternativas viables de antemano porque tanto la JCF, como la AEE, el gobernador Pedro Pierluisi, los legisladores y la jueza federal Laura Taylor Swain saben lo que estaba ocurriendo y esperamos que resuelvan el problema de manera permanente, sin imponer cargos a los abonador de la AEE”, sostuvo.