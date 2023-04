Piden al Negociado de Energía que implante red de estaciones de recarga de vehículos eléctricos

El representante, José Aponte Hernández, solicitó al presidente del Negociado de Energía, Edison Aviles Deliz, que implante la estructura de estaciones de recarga para vehículos eléctricos contenida en el Proyecto de la Cámara 1121, con el objetivo de que toda construcción nueva o reconstrucción sustancial de un edificio que incluya facilidades de estacionamiento provea estaciones de carga para vehículos eléctricos.

El legislador también pidió a la Cámara Baja darle pronta atención a la medida.

“Desde principios del 2021 hemos venido trabajando en legislación que establezca las pautas para la transición en Puerto Rico de vehículos de motor a eléctricos, pero para ello se necesita una red de estaciones de recarga que en estos momentos no existe, que en estos momentos no existe. Por eso en diciembre de 2021 radicamos el P de la C 1121 para establecer esa estructura tan necesaria. Hacemos un llamado al Presidente del Negociado de Energía a utilizar los parámetros esbozados en el proyecto, en tanto la Cámara actúa sobre el mismo, para implementar nueva política pública que haga viable esta red a la mayor brevedad posible”, sostuvo Aponte Hernández.

“El Departamento de Transportación federal ha destinado $300 millones para el diseño de propuestas enfocadas en la red de apoyo a los vehículos eléctricos, incluyendo las estaciones de recarga. El Negociado tiene la facultad de auscultar ese mecanismo para impulsar el desarrollo de esta infraestructura, la cual es esencial para continuar la revolución a vehículos eléctricos, por eso estamos plasmando este pedido”, añadió el líder estadista.

El proyecto estipula que toda construcción nueva o reconstrucción sustancial de un edificio que incluya facilidades de estacionamiento deberá incluir al menos una estación de carga para vehículos eléctricos por cada 10 espacios de estacionamientos. Disponiéndose que en el caso de edificios con menos de 10 estacionamientos deberán contar con al menos un espacio de estacionamiento para proveer carga a vehículos eléctricos.

La instalación de estas estaciones deberá cumplir con las normas y regulaciones estatales y federales correspondientes.

De acuerdo con la medida, una reconstrucción sustancial se establece como reparaciones, ampliaciones y mejoras que exceda el 50 por ciento o más del justo valor en el mercado de la estructura.

Datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sostienen que los vehículos fueron responsables del 29 por ciento de los gases de invernadero que se emitieron en el 2019. Si no se toman acciones pronto, tendrá un impacto significativo en nuestro futuro y para generaciones venideras.

Una estación de carga para vehículos eléctricos es un espacio de estacionamiento provisto de equipo que suministran una fuente de electricidad para cargar vehículos eléctricos. La estación puede incluir varios puntos de carga que conecten simultáneamente varios vehículos eléctricos al sistema.