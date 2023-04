Roban 15 millones en oro en el aeropuerto de Toronto

El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, Canadá, fue el centro de uno de los atracos más importante en los últimos meses vividos en una terminal aérea en Norteamérica, así lo anunció este jueves 20 de abril la policía de Canadá e indicó que se investiga el robo de más de 15 millones de dólares en oro y otros bienes de alto valoren.

Incertidumbre por el robo

Por lo poco que se sabe hasta los momentos, la violencia no fue el método y no se reflejó ningún tipo de víctima que lamentar, ya que el costoso cargamento fue reportado como desaparecidos horas después de haber sido ingresado al aeropuerto en la noche del lunes 17 de abril en un contenedor que fue descargado de un avión y almacenado de forma segura en las instalaciones de carga.

Foto referencia. Intento de robo.

Stephen Duivesteyn, inspector regional de policía de Peel, indicó mediante rueda de prensa que “contenedor de alto valor fue retirado de forma ilegal de las instalaciones. Nuestros investigadores tienen los ojos abiertos a todas las posibilidades y estamos evaluando desde todos los ángulos cómo fue robado”.

Según el diario local, The Toronto Sun, fuentes anónimas reportaron que los ladrones se llevaron un valor total estimado de su contenido era de poco más de 20 millones de dólares en moneda canadiense (alrededor de 14,8 millones de dólares) y 3.600 libras de oro.

Las autoridades investigan a todos los grupos de crimen organizado de la región porque hasta los momentos, reina dentro de las fuerzas policiales y autoridades gubernamentales la incertidumbre porque el modo de la operación fue bastante atípico, por lo tanto, no se ha podido determinar, aunque sea un solo sospechoso.

El incidente parece representar uno de los robos más grandes de Canadá, pero no es el primero que se desarrolla en uno de los aeropuertos del país. En 1990, otro atraco en un aeropuerto canadiense fue noticia después de que ladrones armados emboscaran un avión privado y se llevaran casi 13,7 millones de dólares en lingotes de oro y otros objetos de valor, según informes anteriores de The Associated Press.